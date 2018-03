Udine Mangiano la torta alla marijuana del figlio, marito e moglie ricoverati in ospedale I genitori avrebbero trovato la torta sul tavolo e l'hanno assaggiata, pensando che si trattasse di un normale dolce al cioccolato, ma poco dopo hanno accusato un malessere e si sono rivolti ai sanitari del 118

Condividi

Una coppia friulana è rimasta intossicata ieri dopo aver mangiato un dolce alla marijuana preparato dal figlio, ora indagato per detenzione di sostanza stupefacente. I genitori avrebbero trovato la torta sul tavolo e l'hanno assaggiata, pensando che si trattasse di un normale dolce al cioccolato, ma poco dopo hanno accusato un malessere e si sono rivolti ai sanitari del 118. Il ragazzo, 20 anni, ha ammesso di aver aggiunto agli ingredienti anche della marijuana.I genitori sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti ma non sono in gravi condizioni. I Carabinieri della Compagnia di Udine hanno sequestrato il resto del dolce per analizzarlo e individuare la concentrazione dello stupefacente. La cosiddetta Space cake (torta spaziale) è un classico dolce realizzato con l'aggiunta ai normali ingredienti di hashish o marijuana, preventivamente disciolti a caldo in bevande alcoliche come il rum o nel burro. Venduto legalmente nei coffee shop olandesi, a differenza del normale effetto dato fumando la droga prevede un'attesa maggiore prima della manifestazione degli effetti (da una a tre ore in media).