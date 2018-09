La tempesta peggiore dell'anno Mangkhut si lascia alle spalle 65 morti nelle Filippine, 4 in Cina Nelle Filippine si teme che le vittime possano essere cento: almeno 40 cercatori d'oro accampati in una baraccopoli vicino a una miniera nel nord del Paese sono rimasti sepolti sotto uno smottamento di fango e pietre, provocato dalle piogge

Sono almeno 69 i morti e decine i dispersi per il passaggio del super tifone Mangkhut: dopo aver investito le Filippine e Hong Kong, la più forte tempesta dell'anno è arrivata domenica pomeriggio nella Cina sud-orientale causando quattro morti. Il tifone è stato degradato a tempesta tropicale dai meteorologi cinesi.



Il bilancio più grave è nelle Filippine

Le Filippine sono state le più colpite con 65 morti, 43 dispersi e 64 feriti, secondo l'ultimo bilancio delle autorità di Manila. La maggior parte delle vittime sarebbero state uccise durante gli smottamenti.



Crollata una miniera

Si lavora senza sosta a Itogon, nelle Filippine, per cercare un centinaio di persone rimaste intrappolate in una miniera crollata nel nord del Paese, dopo il passaggio del tifone Mangkhut. Nella miniera, a circa 200 km da Manila, una galleria è stata travolta da una frana. Il sindaco di Itogon ha confermato che per il momento ci sono 34 morti ma si teme che almeno 40/50 persone siano rimasti intrappolati all'interno. Le forti inondazioni e gli smottamenti di terreno hanno sepolto la miniera e quattro baracconi in cui vivevano i minatori.



200 ferti a Hong Kong

Mangkhut è stato il tifone più violento ad abbattersi su Hong Kong dal 1979, con venti al suo interno che hanno raggiunto una velocità di 200 chilometri all'ora. Circa 200 persone sono rimaste ferite.

I livelli delle acque sono saliti di quasi tre metri e mezzo.



Forti piogge in Cina

Con l'arrivo di Mangkhut in Cina, le autorità della provincia sud-orientale cinese del Guangdong hanno temporaneamente ricollocato due milioni e mezzo di persone nell'area maggiormente interessata dal passaggio del tifone. Le forti piogge provocate dal tifone interessano le province sud-orientali del Guangdong, del Guangxi e di Hainan fino a domani, secondo i meteorologi locali, mentre la tempesta si sta spostando verso l'interno: le piogge e i venti potrebbero arrivare fino alle province di Chongqing, Guizhou e Yunnan, nella Cina sud-occidentale.







Bloccati pescatori di corallo provenienti da Torre del Greco

Sono una ventina gli operatori del settore corallo di Torre del Greco (Napoli) bloccati a Hong Kong a causa del tifone. Una situazione, comunque, ritenuta sotto controllo, come fa sapere il presidente dell'Assocoral (l'Associazione che raggruppa buona parte degli imprenditori del comparto) Tommaso Mazza.