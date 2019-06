Cgil-Cisl e Uil Roma, manifestazione unitaria dei pensionati contro le politiche del governo: "Dateci retta" Organizzatori: siamo 100mila. La leader Cisl Furlan al governo: "Meno risse e più contenuti". Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: "Valuteremo tutte le iniziative". Il segretario della Uil Barbagallo: "I pensionati vengono visti come un bancomat"

Centomila pensionati in piazza San Giovanni a Roma hanno animato la manifestazione "Dateci retta". È la stima degli organizzatori dei sindacati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. La protesta, la prima dopo 15 anni a tenersi nello storico punto di ritrovo del movimento sindacale, ha visto arrivare nella Capitale da tutta Italia centinaia di pullman e ditreni e ha come obiettivo il Governo, colpevole secondo i sindacati di "non aver fatto nulla per migliorare la condizione di vita di 16 milioni di persone anziane". Dal palco gli interventi dei segretari generali di Spi, Fnp e Uilp Ivan Pedretti, Gigi Bonfanti e Carmelo Barbagallo. Presenti i leader di Cgil e Csil, rispettiavamente Maurizio Landini e Annamaria Furlan, e il segretario del Pd Nicola Zingaretti."Meno chiacchiere e meno annunci, più fatti per tutelare davvero le persone", dice, dalla piazza della manifestazione dei pensionati rivolgendosi al governo e parlando anche della lettera "misteriosa" all'Ue."La certezza oggi è che il Paese è a crescita zero, il tema vero è come si fa a crescere, con quali gli investimenti" evitando il rischio recessione. Dunque "meno risse e più contenuti: pensino davvero agli italiani e non solo ai loro equilibri interni". "Ancora una volta si è fatto cassa sulle pensioni, una cosa intollerabile: 3,5 miliardi scippati alle pensioni" in tre anni sulla base del nuovo meccanismo che ha tagliato la rivalutazione degli assegni, dice Furlan. "La piazza è strapiena - sottolinea - è un richiamo importante per dire 'dateci retta', che il governo cambi la linea sulla politica economica e social. c'è bisogno di mettere al centro la persona", rimarca Furlan. "Da tanti anni vari governi fanno cassa sulle pensioni, almeno i governi precedenti quando lo facevano piangevano, qui siamo quasi all'insulto quando i pensionati vengono paragonati agli avari", aggiunge la leader della Cisl."I pensionati vengono visti come un bancomat, invece sono una risorsa". Così, a margine della manifestazione deipensionati in Piazza San Giovanni a Roma.Il Governo deve avviare il confronto con i sindacati altrimenti Cgil, Cisl e Uil sono pronte alla mobilitazione, "senza escludere nulla". Così, ha risposto ai giornalisti che, alla manifestazione dei pensionati in corso a piazza San Giovanni, gli hanno chiesto se i sindacati confederali sono pronti allo sciopero generale contro le politiche del governo. "Questo è un mese di mobilitazione - ha detto - oggi qui con i pensionati, l'8 in piazza con i lavoratori pubblici, il 14 ci sara' lo sciopero dei metalmeccanici, il 22 ci sarà una grande manifestazione a Reggio Calabria sul Mezzogiorno. È chiaro che se il governo non ci ascolta e va avanti a fare leggi di bilancio che vanno in un'altra direzione insieme a Cisl e Uil valuteremo tutte le iniziative necessarie, senza escludere nulla". "Il Governo deve decidere a giugno e non dopo, se vuole il confronto con le parti sociali e in base a questo valuteremo.