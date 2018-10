Le nuove regole sulle pensioni Boeri: le misure del Governo sulle pensioni porteranno costi in più per 140 miliardi in 10 anni Abolizione dei paletti della legge Fornero, quota 100: 62 anni di età e 38 anni di contributi per andare in pensione anticipata, e le altre misure previndenziali avranno un impatto negativo sui conti pubblici secondo il presidente dell'Inps,Tito Boeri

di Tiziana Di Giovannandrea Le misure sulle pensioni introdotte dal Governo nel disegno di legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei MInistri e che deve essere presentato in Parlamento per l'approvazione definitiva entro l'anno, cioè la quota 100 data dalla somma dell'età del lavoratore 62 anni con 38 anni di contribuzione, l'opzione donna, la conferma dell'Apesociale e il blocco dell'adeguamento della speranza di vita avrebbero un impatto di circa "140 miliardi in più di spesa nei primi dieci anni". Questo sono i numeri che il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha presentato durante la sua audizione alla Commissione Lavoro della Camera, precisando che nel primo anno ci sarebbe una maggiore spesa di 7 miliardi, che salirebbe a 11,5 miliardi nel 2010 e a 17 miliardi nel 2021."Quanto ci perde un lavoratore che va in pensione adesso con 62 + 38 rispetto che andare con una pensione piena a 67 anni? Molto approssimativamente possiamo ipotizzare" che con quota 100 un lavoratore medio della P.A. (stipendio sui 40.000 euro l'anno, n.d.r.) potrebbe perdere "500 euro" al mese. Lo ha sempre detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in Commissione Lavoro alla Camera. Boeri ha fatto l'esempio di "una persona retributiva fino al 2011 e che ha solo 7 anni di contributivo, con una retribuzione intorno ai 40 mila euro, quindi un lavoratore del settore pubblico medio, con 13 mila euro di contributi versati l'anno" che con la pensione piena a 67 anni potrebbe maturare 250 euro in più dalla parte retributiva e altrettanti dal contributivo.Il meccanismo della quota 100 prevede che si possa andare in pensione anticipatamente al raggiungimento del 62esimo anno di età avendo però 38 anni di contributi. Il requisito di 38 anni di contribuzione rimane fermo nel caso si abbia una età tra 63 anni e 66 quindi con 63 anni e 38 di versamenti si ha una quota 101, poi 102 (anni 64 di età), poi 103 (anni 65 di età) e 104 (con anni 66 di età). A 67 anni si va in pensione con le regole della pensione di vecchiaia avendo almeno 20 anni di contributi.Per quanto riguarda il taglio delle 'pensioni d'oro' "noi stimiamo che i risparmi siano inferiori a 150 milioni. Come si arriva a 1 miliardo? Non va posta a me la domanda, io faccio supposizioni" ha risposto Tito Boeri ad un deputato della Commissione Lavoro che gli chiedeva come sia stata formulata l'ipotesi di un miliardo in tre anni. Il presidente dell'Inps ha precisato: "I risparmi dal taglio delle pensioni d'oro sono inferiori a 150 milioni ma si puo' arrivare a 300 milioni se si abbassa la soglia, da 90 mila a 78 mila quindi stabilendo una soglia più bassa" ha spiegato proprio per arrivare ad un risparmio annuale nell'ordine dei 300 milioni. Altro modo - ha aggiunto - è stimolare i prepensionamenti raggiungendo così una base più ampia o ancora attraverso il blocco della perequazione.Boeri, nel seguito dell'audizione presso la Commissione Lavoro ha poi fatto un richiamo al rispetto dell'Ente che presiede: "Nel rispetto massimo che noi abbiamo per questa istituzione, credo che sia giusto esigere lo stesso rispetto nei confronti del nostro Istituto e delle persone che vi lavorano".