Milano Manovra, Berlusconi: "Nemica del lavoro e delle imprese" "Il Governo salterà, Salvini fa il contrario delle promesse" afferma, aggiungendo: "Spese morali? M5S trasforma i cittadini in sudditi"

"Non passerà molto tempo che tutti gli imprenditori del Paese, soprattutto quelli del Nord che hanno dato il loro sostegno alla Lega, si accorgeranno di come questa manovra di bilancio sia nemica del lavoro, delle imprese e dell'Italia". Così Silvio Berlusconi intervenendo a Milano, durante la convention di Forza Italia organizzata da Maria Stella Gelmini."Come può fare Salvini a spiegare a tutti questi elettori che sta facendo il contrario di quello che aveva promesso? - ha aggiunto-. Credo che tutto salterà per aria e si dovrà andare a nuove elezioni in cui il centrodestra, a mio parere, avrà la maggioranza assoluta e potrà andare da solo al governo"."Il M5S ha detto che scatteranno le manette per il lavoro nero e chi prende i soldi del reddito di cittadinanza dovrà fare spese ritenute da loro morali. Questo è una concezione di Stato etico che impone l'idea del bene e male e che trasforma i cittadini in sudditi", ha poi detto. "Non prendiamo alla leggera ciò che accade in Italia. Tutti dobbiamo essere impegnati nel salvare la libertà e la democrazia. Ricordiamoci che le peggiori dittature non sono nate con colpi di Stato, ma attraverso il voto di cittadini incoscienti", ha concluso.