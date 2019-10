Firenze Manovra, Boschi: "D'accordo con Di Maio su sugar tax e partite Iva" "Non c'è volontà di creare ostacolo al governo" dice la capogruppo alla Camera di Italia Viva a margine della Leopolda 10 in svolgimento a Firenze. "M5s? Ha cambiato toni, un bene per il Paese"

Da parte di 'Italia viva' "non c'e' la volontà di mettere in difficoltà Conte, ma di aiutare i cittadini ad avere una legge di bilancio che dia delle risposte concrete ai loro bisogni e farlo in modo positivo. Su alcune proposte ci troviamo d'accordo con Di Maio, perché sul cancellare la sugar tax e sul rivedere la parte sulle partite Iva siamo assolutamente d'accordo. Penso che sia anche normale, sostenendo lo stesso governo". Lo ha detto la capogruppo alla Camera di 'Italia viva', Maria Elena Boschi, parlando a margine dei lavori della 'Leopolda' in corso di svolgimento a Firenze. "Su 'quota 100', è una nostra proposta forte - ha continuato - mettere risorse sulle famiglie e sulle nuove generazioni, anziché su poche persone che potrebbero andare in pensione prima. E' sicuramente un impegno di Italia Viva", ha aggiunto Maria Elena Boschi. "Non c'è volontà di creare ostacolo al governo - ha spiegato -, sicuramente non da parte di 'Italia viva' ma non credo neanche da parte del M5S, che peraltro ha indicato il presidente del Consiglio".

"M5s? Ha cambiato toni, un bene per il Paese"

"Credo che anzitutto il M5S abbia cambiato i toni, che è già un elemento positivo per il dibattito pubblico per il nostro Paese e perché penso che anche i cittadini possano rivendicare la possibilità di fare proposte, di rivendicare le proprie idee ma con toni diversi, più civili. Stiamo cercando di lavorare insieme, nell'interesse del Paese" ha spiegato Boschi.

"A fine legislatura saremo avversari dei 5S, nessuna alleanza strutturale"

"Non siamo più vicini" né a Zingaretti né a Di Maio. "Credo che siamo alleati leali di un governo in cui vogliamo anche poter far sentire la nostra voce, soprattutto di migliaia di persone che sono alla Leopolda a lanciare proposte, idee in modo costruttivo. Poi sono convinta, e lo ribadisco, che questa alleanza di governo è a termine, fino alla fine della legislatura. Poi saremo avversari" con i Cinque stelle "alle prossime elezioni politiche e credo che questo ci differenziamo in modo netto dal Pd, da Zingaretti perché non siamo per un'alleanza strutturale col M5S. Forse sembrerebbe che il Pd sia più vicino al M5S di noi, perché sono loro che propongono l'accordo, non noi" ha concluso Boschi.