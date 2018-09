Lecce Manovra, Camusso: provvedimenti profondamente ingiusti "La pace fiscale è un gigantesco condono" dice la leader della Cigl, "la flat tax riduce le tasse a chi ha di più". E sulle pensioni: "Non possono eliminare ingiustizie solo per i loro elettori". Genova? "Ostaggio del dibattito politico"

C'è "una discussione sulla legge di bilancio tutta improvvisata, fatta di slogan della campagna elettorale ricollocati nel contratto di Governo, annunci che si inseguono e si contraddicono mentre appare sempre più evidente che un progetto per il Paese non compare mai", dice la leader Cgil Susanna Camusso.

E commentando le parole di oggi di Di Maio e Salvini, chiudendo le 'Giornate del lavoro' a Lecce, dice: "Provvedimenti profondamente ingiusti", come "la pace fiscale: un gigantesco condono di massa" e la "flat tax: abbassare le tasse a chi ha di più".



Pensioni: "Numeri al lotto, non pensano a tutti"

"L'annuncio di quota 100, un giorno a 62 anni, un giorno a 64: numeri al lotto", aggiunge. La possibile riforma "messa come la sta mettendo il governo riguarda una piccola parte, fabbriche del nord, e una parte della P.a. Ma per un lavoratore edile, per esempio, resta l'impianto della Fornero: deve restare fino a 67 anni sulle impalcature. Se vuoi eliminare delle ingiustizie non lo puoi fare solo per una parte, perché la rappresenti elettoralmente. Vuol dire corporativizzare la riforma".

La leader della Cgil parla quindi di "spettacolo di quei giorni un po' impressionante", dopo il crollo di Genova, che "aiutava ad alimentare rancore e rabbia, ma non dava risposte". E dice: ora, un mese dopo, "prima di tutto bisogna liberare quella città". "Un'altra cosa un po' sconvolgente è che" il Governo "si è presentato, dicendo facciamo tutto noi e poi... ". Ora, invece, per il segretario generale della Cgil "bisogna dire: a leggi vigenti parte la costruzione del ponte. Poi si discute di tutto. Ma, intanto, non teniamo una città in ostaggio per il dibattito politico"."Pensando a fare cassa", e non agli obiettivi per il Paese, l'Italia ha fatto le "peggiori privatizzazioni possibili", dice Camusso, partendo dal dramma di Genova per parlare anche di Telecom e di privatizzazioni in generale. Dal palco dove conclude le 'giornate del lavoro" della Cgil, Camusso sottolinea che si è guardato "con tanto favore a imprenditori che hanno guadagnato poco e fatto poco". Parla di Telecom, e dice che il settore è passato da una situazione di eccellenza a "terra di scorrerie di altri Paesi". Serve ora, avverte, "una discussione su quelli che sono oggettivamente monopoli naturali, non solo le autostrade ma anche altri". Il tema delle privatizzazioni delle infrastrutture "meriterebbe una discussione seria". E anche sulle "forme di effettivo controllo pubblico, con responsabilità oggettive, non dei singoli. Serve una garanzia di controllo pubblico che non viene esercitata: sono servizi della collettività, il pubblico deve essere responsabile di come si esercita".