Annunciato anche il taglio del cuneo fiscale per lavoratori Manovra, Conte: "Abbiamo trovato i 23 miliardi, sterilizziamo l'Iva" Previsto Consiglio dei ministri alle ore 18.30 che esaminerà il NaDef

Condividi

Dopo il vertice notturno a Palazzo Chigi per chiudere l'intesa del governo giallorosso sul Def - documento di economia e finanza -, ha parlato il premier Giuseppe Conte "Abbiamo trovato i 23 miliardi e la prima buona notizia è che sterilizziamo - ovvero congeleremo l'aumento - l'Iva". I 23 miliardi secondo le parole di Conte ci sono: "c’è ancora qualche copertura che ci manca ma siamo molto ambiziosi”.Ma non solo: "Sono andato a chiedere la fiducia in Parlamento e ho preso un impegno per far volare l'Italia, non mi posso accontentare solo di sterilizzare l'Iva". Il neo governo sta lavorando infatti anche per realizzare una svolta verde, contrastare l'evasione fiscale, modernizzare il Paese, promuovendo gli investimenti e il piano di digitalizzazione.Il nodo dell'incontro notturno era trovare le risorse per la manovra, ovvero i fondi per scongiurare aumenti selettivi dell'Iva, senza far salire il deficit oltre il 2,2% del Pil. L'obiettivo del premier Conte "è di abbassare l'Iva, vorrei portare l'Iva sulle bollette dal 10 al 5% così come abbassare all'1% l'iva su prodotti come il pane, il latte e la frutta (ora è al 4%)", in riferimento sopratutto alle famiglie meno agiate.Per farlo l'idea del governo giallorosso è "incrementare l'utilizzo di mezzi alternativi al contante", contrastando l'evasione fiscale. Ecco perchè secondo il premier "occorre incentivare ad utilizzare i sistemi di pagamento alternativi - elettronici -", obiettivo condiviso da "tutte le forze politiche" e visto come "un patto con i cittadini". Carte di credito, bancomat, conti correnti, ma anche metodi "per chi non può permetterseli, in modo che si possa accedere a questi mezzi di pagamento, quindi a costo zero e senza provvigioni, alla portata di tutti. Ci sono tanti modi, stiamo valutando questo piano complessivo".Già oggi, incontro previsto alle 18.30, "portiamo la NaDef - Nota di Aggiornamento del Def - in Consiglio dei ministri" spiega Giuseppe Conte. Io reputo "giusto che in questa manovra ci sia il taglio del cuneo fiscale per lavoratori". Lo ha ribadito il premier parlando coi cronisti davanti Palazzo Chigi, spiegando il suo obiettivo: "Più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, lo abbiamo scritto nel programma". Sulla questione ci teneva in particolare il Partito Democratico a partire dal neo ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.Da Torino, il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha detto: "Oggi vedrete la nota di aggiornamento al Def. Abbiamo non solo la barra dritta, ma vincolata ai nostri impegni".