Tensioni nella maggioranza Manovra, Conte replica a Renzi: "Non abbiamo bisogno di fenomeni" Il presidente del Consiglio interviene dopo la lettera di Renzi al Corriere della Sera. Rosato: fenomeni? I tuoi alleati di prima, non noi

Giuseppe Conte per San Francesco Patrono d'Italia ad Assisi (foto dal suo profilo Twitter)

"Tutti devono partecipare con massimo impegno ai tavoli, non abbiamo bisogno di fenomeni" guai a "mistificare la realtà: è gravissimo". Lo ha detto, rispondendo a unadomanda sulle ultime uscite sulla manovra di Matteo Renzi, il premier Giuseppe Conte ad Assisi. Stamane, sul "Corriere della Sera", l'ex premier indicava come priorità la necessità di tagliare le spese per i servizi.''Abbiamo valutato - ha aggiunto Conte - varie proposte alternative e tutti insieme - dice poi sulla rimodulazione dell'Iva e sul presunto passo indietro sugli aumenti che Renzi accredita al suo operato - non c'è stato un solo partito o il presidente che abbia detto 'facciamo questo', tant'è vero che non abbiamo ancora il dettaglio delle misure da adottare"."Ci stiamo lavorando, il Mef, che sento tutti i giorni, e la Ragioneria dello Stato stanno lavorando su scenari che cambiano continuamente. Quindi, in questo momento cercare di immobilizzare una delle proposte fatte tra tante, e cercare di rappresentare agli italiani che è stata presa una decisione, sulla quale poi si è tornati indietro, è pura mistificazione della realtà. Bisogna stare attenti, con gli italiani non si scherza". Tutti i politici, ha concluso, dovrebbero impararlo."Nessuno di noi fa il fenomeno, caro presidente Conte. Siamo persone semplici. E come spiegato oggi da Renzi sappiamo far di conto, tutto qui. Con noi il taglio al cuneo fiscale è stato di 22 miliardi. E non abbiamo aumentato l'Iva. Se serve siamo a disposizione per dare una mano. E al tavolo ci siamo seduti con Bellanova e Marattin. Quelli che facevano i fenomeni li conosce bene presidente Conte: sono quelli con cui lei ha governato lo scorso anno, non siamo noi". Così il coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato, interpellato dall'Ansa, replica al premier.