2018/10/22 08:52

Intervista al Vicepremier Manovra, Di Maio: "Disponibili a sederci a un tavolo con l'Europa. Non vogliamo uscire dall'Euro" "C'è una paura di fondo per il fatto che il governo italiano possa voler uscire dall'euro ma non c'è nessuna volontà di questo genere: non solo non c'è nessuna intenzione di andarsene via, ma c'è la volontà di essere protagonisti", dice il Ministro del Lavoro

Condividi Nei prossimi incontri a Bruxelles, "ribadiremo i contenuti della manovra" e lo faremo anche "nella lettera che manderemo alla Commissione". "Questi sono i nostri obiettivi e le nostre ragioni e siamo disponibili a sederci al tavolo per riconoscere le istituzioni europee. Noi nell'Ue e nell'euro ci vogliamo restare quindi con loro ci confronteremo per spiegare questo 2,4%".



Così il vicepremier Luigi di Maio intervistato da Rtl 102.5.



