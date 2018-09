Manovra, Di Maio: "Ho piena fiducia nel ministro Tria"

"Ho piena fiducia nel ministro dell'Economia Giovanni Tria per quello che sta facendo e ho piena fiducia nel gioco di squadra che stiamo facendo come governo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti durante la missione in Cina.



Sono dei mesi particolari, io ho lasciato una settimana molto particolare in Italia: nulla è semplice ma sicuramente alla legge di Bilancio ci saranno dei collegati molto importanti che riguardano la sburocratizzazione, la semplificazione del codice degli appalti, il fondo del venture capital per le start up innovative misto pubblico-privato".



Di Maio: metteremo tutte e 3 le priorità

"Queste sono le 3 priorità:flat tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero. Le metteremo nella legge di Bilancio: sì". Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio durante il suo viaggio in Cina, ricordando che si tratta di temi inseriti nel contratto di governo.



"Gli italiani - ha aggiunto Di Maio - ci chiedono di superare la legge Fornero, abbassare la tassazione che è diventata insostenibile e di reinserire lavorativamente chi ha perso il lavoro o non lo ha mai avuto".



Castelli, via 10 miliardi di sussidi ambientali dannosi

Il viceministro Castelli avverte: "Il deficit all'1,6% vuol dire non poter fare niente". Le coperture per la Legge di Bilancio si troveranno anche mediante tagli, "si tratta di razionalizzazioni, per esempio sui sussidi ambientali dannosi, cioe' detrazioni e contributi, una somma di 10 miliardi". Lo dice il viceministro dell'Economia Laura Castelli (M5S), spiegando che "non si possono togliere tutti, ma 10 miliardi si possono velocemente spostare per altre politiche e poi ce ne sono altri 6 per scelte un po' più complicate da fare. Sappiamo di essere in un momento di transizione del Paese su moltissime aree e questo può aiutare la transizione, non tutto subito ma pensando a come cambiare", conclude.