Manovra Di Maio: reddito cittadinanza ai residenti in Italia da 10 anni L'ipotesi del reddito sulla tessera sanitaria

Il reddito di cittadinanza sarà dato anche "ai residenti in Italia da almeno dieci anni". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenuto alla trasmissione di Nicola Porro "Quarta Repubblica".Alla domanda del conduttore su cosa intendesse per cittadino italiano, Di Maio ha spiegato: "Noi ci rivolgiamo soltanto alla platea italiana. Abbiamo messo una regola per cui deve essere residente da almeno 10 anni nei confini nazionali".Il reddito di cittadinanza potrebbe essere erogato attraverso la tessera sanitaria che già abbiamo o comunque su una carta elettronica, ha poi detto Di Maio. "L'ideale è usare quella che già abbiamo, la tessera sanitaria con un chip. Ma nel frattempo sarà usata una carta elettronica. La necessità del chip è perché bisogna spendere i soldi in Italia, negli esercizi commerciali in Italia". Secondo Di Maio la ragione è "limitare al massimo di spendere i soldi fuori dall'Italia e questo garantirà un gettito Iva e Pil superiore alle aspettative".