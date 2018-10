Tensione Lega-M5S Dl fisco, Salvini: "Il decreto resta così com'è, il testo è quello votato da tutti in Cdm" "Non possiamo approvarlo e modificarlo il giorno dopo" afferma il vicepremier, intervenendo sulla polemica esplosa dopo che Di Maio ha denunciato 'manomissioni' al testo del decreto sulla cosiddetta pace fiscale. Conte: "Rileggerò tutti gli articoli del decreto". E convoca il consiglio dei Ministri per sabato

"Il decreto resta. Non possiamo approvare un decreto e modificarlo il giorno dopo". Così il vicepremier Matteo Salvini a Bolzano, che aggiunge:"Ognuno prenda le sue responsabilità".



"Nel decreto Genova - aggiunge - è stato inserito un condono per le case abusive di Ischia. Per carità, c'è stato un terremoto, però poi non puoi rivedere la tua posizione su Equitalia".

Nuovo vertice sul decreto? "No, sono via e poi ho il derby"

"No, son qua: domani inizio a Cles la mattina e finisco a Trento a tarda notte. Sabato mattina sono a Cernobbio. Domenica ho il derby, entro in clima derby e non posso occuparmi di altro...", conclude Salvini.

La mano rotta "non è colpa della Raggi, sono caduto io mentre correvo ai Fori imperiali come un fesso... Non è la manina con cui si correggono i decreti di notte, no no. Anche perché io sono destro, quindi con la sinistra non riesco a correggere nulla", ha poi scherzato il vicepremier. E la 'manina' che secondo Di Maio avrebbe cambiato il decretofiscale? "Non ho tirato io fuori il giallo. Che ne so io della manina...", risponde. "Io quando firmo un contratto o approvo un decreto lo mantengo, ma non è che possiamo ricominciare tutto daccapo. Non ci sono regie occulte, invasioni degli alieni o scie chimiche...", aggiunge. Di Maio chiede di cambiare? "In Consiglio dei ministri c'eran tutti, eh. Mica c'ero solo io..."."Sabato mattina consiglio dei Ministri, venerdì rileggerò tutti gli articoli del decreto- annuncia il premier da Bruxelles, confermando il Cdm. "Sabato porterò il risultato della rilettura e avremo possibilità di confermare la deliberazione assunta alla luce del coordinamento tecnico dei testi che potrebbe essere necessario o per diradare qualche dubbio politico che nel frattempo è insorto." Queste le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio Europeo a Bruxelles

Il giorno dopo le accuse di Di Maio sulla 'manina' intervenuta per modificare il dl fiscale cresce la tensione tra Lega e M5s con l'ala 'governista' del Movimento che difende le tesi di Luigi Di Maio. Interviene il presidente della Camera, Roberto Fico, che si dice "fermamente contrario allo scudo fiscale". E interviene il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, che avverte: alle Camere Dl senza condoni né scudi.

Fraccaro: norme non concordate, alle Camere Dl senza condoni né scudi

"Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in consiglio dei Ministri. Se qualche nostalgico del passato pensa di fermare il cambiamento si sbaglia, quelle norme spariranno. Alle Camere invierò solo un testo pulito: con noi niente scudi né condoni".



Fico: "Contrario a scudo fiscale"

Ma altre autorevoli voci si levano all'interno del MoVimento. "Al di la' di cosa sia successo, su cui il Consiglio dei ministri vedra' nella sua interlocuzione, io sono fermamente contrario a che ci sia questo articolo".Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i cronisti dello scontro sul dl fiscale e della denuncia del vicepremier Di Maio sulla 'manina' intervenuta a suo dire per modificare il testo.Contrario allo scudo fiscale? "Certo", risponde la terza carica dello Stato. E alla domanda se sia contrario anche a tutto il pacchetto sulla 'pace fiscale' risponde: "Questo e' un discorso lungo.



La Lega: "M5S conosceva bene il testo"

Ma i 'big' del Carroccio respingono ogni tipo di accusa. "Le accuse di Di Maio? Colpa delle divisioni interne loro, hanno organizzato la festa nel week end, dovevano alzare i toni e respingere le critiche subite dalla base", spiega un esponente del partito di via Bellerio. "Il testo lo conoscevano da una settimana. Non e' possibile pensare che ci siano servitori dello Stato che si mettano a truccare le carte", sottolinea un altro deputato. "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.