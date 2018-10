Presidente della Bce Manovra. Draghi, ottimista su soluzione compromesso. "Non drammatizzare su deviazioni da procedure" Parlando della manovra, ancora oggetto di attenzione da parte di Bruxelles e delle istituzioni internazionali, il presidente della Bce Draghi si dice ottimista su una soluzione di compromesso, spiegando che non è la prima volta né sarà l'ultima che ci siano state deviazioni da procedure stabilite, ma non bisogna drammatizzare

"Sono fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso". Così il presidente della Bce Mario Draghi sulla manovra italiana, oggetto di attenzione da parte di Bruxelles e delle istituzioni internazionali. "Sappiamo che ci sono procedure stabilite e accettate da tutti, ci sono state deviazioni: non è la prima volta e non sarà l'ultima" dice invitando poi a non drammatizzare per queste deviazioni. "Come ho detto, bisogna abbassare i toni e sono piuttosto ottimista che sarà trovato un compromesso", aggiunge Draghi.Juncker:Ieri sera il premier Conte ha riunito a Palazzo Chigi sottosegretari e tecnici per "definire i dettagli" di decreto fiscale e legge di bilancio. "Non ci fermiamo un attimo, il lavoro da fare è tanto, ma vi assicuro che l'impegno di questo governo è incessante", ha detto.