L'opposizione Manovra: Forza Italia scende in piazza, Berlusconi per mobilitazione

Forza Italia organizzerà una mobilitazione nazionale contro la manovra. O meglio contro il reddito di cittadinanza e altre misure e a favore della flat tax che secondo il partito azzurro è stata dimenticata dalla Lega. E' quanto apprende l'Agi da fonti parlamentari di FI.Oggi si è tenuto il Comitato di presidenza di Forza Italia al termine del quale è stata diramata una nota per sottolineare "la situazione preoccupante" e il "pericolo legato ai risparmi". Ed è stato lanciato un nuovo appello a Salvini affinché cambi strada.Ma i vertici di FI già hanno messo in conto di organizzare una mobilitazione nazionale (la data non è stata ancora decisa) e una serie di iniziative regionali per protestare contro la manovra. Previsto anche l'allestimento di gazebo nelle piazze con tanto di raccolta firme tra i cittadini.