Manovra. Gualtieri: resta bonus di 80 euro. Oltre 2 miliardi in 3 anni per piccole e medie imprese

"Come ho già detto gli 80 euro non verranno toccati e non verranno trasferiti per sostenere il pacchetto famiglia. Ci sarà un importante capitolo dell'azione del governo a sostegno delle famiglie". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della sua audizione presso le commissioni riunite finanze di Camera e Senato."Il piano sugli asili nido - ha spiegato - che ritengo molto importante, prevede delle adeguate risorse per una eliminazione delle rette per i redditi bassi e medi e dall'altra un piano per aumentare la dotazione di asili nido. Se confrontiamo i dati europei con quelli italiani, noi siamo a un tasso di partecipazione ai nidi troppo basso e questo è un problema che attiene anche al basso tasso di partecipazione al lavoro delle donne. È un problema che riguarda non solo un aspetto sociale ma anche della competitività del paese".Le risorse a sostegno della famiglia all'interno della manovra, "sono sostanziose - ha aggiunto Gualtieri - e non vanno confuse con le azioni di riduzione del cuneo lavoro e saranno definite in un quadro organico dal governo nella presentazione più specifica della manovra e con un dialogo stretto con il Parlamento"."Per quanto riguarda la pressione fiscale noi abbiamo un tendenziale che la porterebbe dal 41,9% al 42,6%. La vogliamo ridurre non solo rispetto al tendenziale ma anche rispetto alla pressione del 2019", ha precisato il ministro. Inoltre, la manovra contiene misure in favore delle Pmi: "Finanzieremo il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con oltre due miliardi nel triennio", ha detto il ministro dell'Economia."Per quanto riguarda le cosiddette manette agli evasori non sono allo studio misure di questo tipo. Siamo impegnati nella predisposizione degli interventi che consentiranno un più efficace contrasto all'evasione e alle frodi, partendo dallo sfruttamento delle tecnologie esistenti", ha detto Roberto Gualtieri, nel corso della sua audizione.Sul reddito di cittadinanza "stiamo lavorando per rafforzare il contrasto alle frodi", ha detto ministro dell'Economia sulle linee programmatiche. E smentisce anche le voci sui pagamenti in contanti "Non abbiamo intenzione di tassare il contante, è una fake news". Mentre sulla Flat tax incrementale, "è una legittima proposta ma non corrisponde all'orientamento del governo che considera la progressività delle imposte un principio da mantenere". E annuncia inoltre che "sulla web tax faremo decreti attuativi".