Manovra, Italia risponde a lettera di Bruxelles. Di Maio: "Vogliamo sederci a un tavolo con Europa"

C'era attesa per la riapertura stamattina dei mercati dopo che venerdì scorso, l'agenzia Moody's ha declassato il ranting dell'Italia a Baa3, cambiando però l'outlook da negativo a stabile, dopo il varo della Manovra da parte del Governo con un deficit al 2,4% del Pil.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi nei primissimi scambi si attesta a 293 punti base, in calo rispetto alla chiusura di venerdì. Prosegue dunque l'inversione di rotta seguita alle parole del commissario Ue, Pierre Moscovici, che venerdì ha escluso contagi nell'Eurozona da parte dell'Italia e ha sottolineato che la presenza dell'Italia nell'Euro è nell'interesse di tutti. Il tasso di rendimento è al 3.347%.Venerdì scorso Piazza Affari ha chiuso la settimana sostanzialmente stabile, con l'Ftse Mib in calo dello 0,04% e lo spread tra Btp e Bund in discesa a 315 punti.Il downgrade di Moody's è però arrivato a mercati ben chiusi e per questo la prova del nove sarà alla loro riapertura. Secondo gli analisti la borsa dovrebbe reagire relativamente bene perché il taglio di rating era ampiamente atteso, mentre il cambio di outlook, da negativo a stabile allontana, per il momento, i timori per una nuova azione sui rantig dell'Italia e con essi lo "spettro" del declassamento allo stato "junk" ovvero spazzatura.​Anche il Governo tende a minimizzare il declassamento di Moody's. Per il vice premier, Luigi Di Maio, il fattore da evidenziare è il cambiemento di outlook, da negativo a stabile, anche se il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, in un'intervista, ha ventilato la possibilità di non usare tutto il deficit programmato del 2,4%, ammettendo che con uno spread eccessivo il sistema bancario è a rischio.Nei prossimi incontri a Bruxelles, "ribadiremo i contenuti della manovra" e lo faremo anche "nella lettera che manderemo alla Commissione". "Questi sono i nostri obiettivi e le nostre ragioni e siamo disponibili a sederci al tavolo per riconoscere le istituzioni europee. Noi nell'Ue e nell'euro ci vogliamo restare quindi con loro ci confronteremo per spiegare questo 2,4%". Così il vicepremier Luigi di Maio intervistato da Rtl 102.5. "C'è una paura di fondo per il fatto che il governo italiano possa voler uscire dall'euro ma non c'è nessuna volontà di questo genere e questa paura vale in realtà almeno 100 punti di spread - aggiunge -. Non solo non c'è nessuna intenzione di andarsene via, ma c'è la volontà di essere protagonisti".Una "deviazione senza precedenti". Di fronte a questo avvertimento, che sa già di procedura di infrazione, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha poche carte da giocare, visto che l'esecutivo di cui fa parte ha praticamente rimandato al mittente la sua stessa proposta di far scendere l'asticella del rapporto deficit-Pil sotto il 2% già nel 2020. L'operazione è fallita, il governo compatto ha confermato l'obiettivo del 2,4 per i prossimi tre anni e ora toccherà proprio a Tria convincere o quantomeno ammorbidire quel "senza precedenti" per evitare che l'Europa proceda con un giudizio negativoPer mezzogiorno è quindi fissato l'invio della missiva a Bruexelles, a cui Tria ha lavorato a testa bassa per tutta la giornata di ieri in costante contatto con il presidente del Consiglio. Non è escluso che prima dell'invio la lettera sia visionata dai maggiori azionisti del governo giallo-verde per ricevere l'ok finale.Per quanto riguarda i contenuti, Di Maio anticipa che "la lettera racconterà le ragioni della nostra manovra di bilancio e dirà anche che tra le clausole di salvaguardia, cioè i debiti che ci hanno lasciato i governi precedenti, e la minore crescita con il deficit quest'anno, partivamo dal 2%. Quindi lo sforamento è solo dello 0,4%". Si tratta di una "manovra coraggiosa" a cui sta lavorando tutto il governo e che tenta di "ricostruire i diritti per italiani, come il reddito di cittadinanza, quota 100 e ricompensare i truffati delle banche. Sappiamo che per commissione europea non sono principi condivisibili". La speranza è che si dia una seconda possibilità al governo, con una reazione alla contro-lettera del ministro e l'apertura di "un contraddittorio", auspica il vicepremier, "per convincerli della bontà della nostra manovra".Secondo Di Maio il governo del cambiamento con questa legge di bilancio vuole creare un "modello" basato sul concetto che "per abbassare il debito si deve investire sui diritti sociali". Modello che, se condiviso, potrebbe "cambiare tutta l'Europa".La lettera comunque arriverà a Bruxelles a mercati aperti, nella prima seduta dopo lo scorso venerdì nero di Piazza Affari. Gli occhi saranno puntati sulle borse e soprattutto sullo spread arrivato a 340 punti per poi chiudere a 312. Montagne russe dovute più che ai contenuti dell'ex finanziaria alle fibrillazioni dell'esecutivo per il decreto legge fiscale. Ora che la pace sembra fatta, si attende la risposta della finanza mondiale, che non potrà di certo non tenere conto del declassamento di Moody's. Mentre tutti guardano a quello in arrivo, il 26 ottobre, di Standard & Poor's.Gli investitori attendo di sapere quale sarà il giudizio dell'altra agenzia di rating, anche nel medio termine. Moody's ha precisato che i motivi alla base della sua decisione sono stati di due tipi: il primo è "un indebolimento della posizione di bilancio", a seguito dei propositi espansivi del nuovo governo. Secondo l'agenzia di rantig ora il livello del debito dovrebbe stabilizzarsi attorno al 130 per cento del Pil invece che calare. Il secondo motivo è nelle "implicazioni negative di medio termine per la crescita" derivanti dallo stallo delle riforme economiche e fiscali. Secondo l'agenzia i piani del governo non comprendono interventi in grado di riportare la bassa performance economica del Paese a livelli più elevati. Con l'outlook stabile l'agenzia non fa presagire altri interventi, tuttavia avverte cosa potrebbe far cambiare in peggio questo orientamento: una strategia di bilancio che provochi aumenti del debito, un peggioramento della sostenibilità del debito stesso, anche se dovuta a difficoltà a rifinanziarsi sui mercati; un concreto aumento del rischio di uscire dell'euro, attualmente ritenuto "molto basso" ma che "potrebbe salire con un conflitto con le autorità Ue".