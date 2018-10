Commissario europeo all'Economia Manovra. Moscovici a Roma vede Tria, Visco e Mattarella Confronto sulla legge di Bilancio

Oggi e domani il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, è impegnato a Roma in una serie di incontri mentre il confronto dell'Italia con l'Ue sulla manovra entra nel vivo. L'appuntamento chiave è nel pomeriggio di oggi con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del quale si svolgerà un punto stampa allo stesso ministero.Moscovici vedrà anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, e si recherà in visita di cortesia al Quirinale, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.L'esponente della commissione parteciperà anche a un convegno a porte chiuse organizzato da Aspen Institute Italia e Institut Aspen France. Infine, al termine delle visite romane, incontrerà nuovamente i giornalisti presso la rappresentanza in Italia della Commissione, venerdì pomeriggio.