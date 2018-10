"Le famiglie pagheranno le scelte disgraziate di questi cialtroni" Manovra, Renzi: "Juncker capro espiatorio dei disastri di Salvini-Di Maio" "Ho discusso spesso con il Presidente Juncker. Talvolta ci ho anche litigato. Ma l'attacco personale che Di Maio e Salvini gli stanno rivolgendo merita una risposta. Cinque Stelle e Lega stanno distruggendo la ripresa economica italiana"

Matteo Renzi critica gli attacchi rivolti da Matteo Salvini e Luigi Di Maio al presidente della commissione europea, Jean-Claude Juncker. Sono la dimostrazione, scrive su Facebook l'ex presidente del consiglio, che "stanno combinando un disastro per l'economia italiana e cercano un capro espiatorio".​​"Ho discusso spesso con il Presidente Juncker. Talvolta ci ho anche litigato. Ma l'attacco personale che Di Maio e Salvini gli stanno rivolgendo merita una risposta. Cinque Stelle e Lega - afferma Renzi - stanno distruggendo la ripresa economica italiana. Le famiglie pagheranno le scelte disgraziate di questi cialtroni. Davanti alle critiche di merito la reazione dei grilloleghisti è sempre e soltanto l'attacco personale. Sanno di essere dalla parte del torto e allora attaccano la persona, in questo caso Juncker. E' un modo infame di concepire la politica come violenza contro gli avversari anziché come soluzione dei problemi. Hanno fatto un pasticcio che chiamano manovra del popolo. Anziché cercare una soluzione, cercano un capro espiatorio. Sono così, i populisti. Usano il Web come un manganello e l'avversario come un bersaglio. Prima o poi torneremo alla politica intesa come confronto sui problemi e sulle soluzioni. Ma in attesa di tornare civile fatemi dire che talvolta per stare dalla parte di chi manganella sul web basta tacere. Anche il silenzio è complice. E io non voglio restare silente: l'attacco personale a Juncker - conclude Renzi - è la dimostrazione che Salvini e Di Maio stanno combinando un disastro per l'economia italiana e cercano un capro espiatorio".