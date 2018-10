Firenze Manovra, Renzi-Padoan: rischiamo l'osso del collo, momento grave L'ex premier apre la Leopolda 9

Il congresso del Pd non è l'ombelico del mondo, "non è il Pd il problema del Paese", la Leopolda 9 non sarà sul Pd ma sarà "diversa", meno big e più gente e tante proposte per il futuro in una kermesse intitolata - con tanto di macchina DeLorean sul palco - "Ritorno al futuro".Però una delle stoccate più forti che Matteo Renzi tira aprendo i lavori dell'appuntamento fiorentino è per il gruppo dirigente Dem. "Beneficiati rancorosi" definisce l'ex premier quelli che hanno avuto e poi, dopo "una brutta sconfitta", si sono dileguati o si sono rivoltati contro.Parole sofferte, anche, per uno che dice di voler "voltare pagina". "Quando si perde, ti giri e la stragrande maggioranza di chi ti stava intorno dice 'Renzi? Mai visto prima'. E' la sindrome del beneficiato rancoroso che caratterizza un po' del gruppo dirigente, gente che fino al giorno prima è lì e poi dice 'oh, io lo dicevo che sbagliava'", attacca l'ex segretario.Ma, rilancia Renzi, "c'è uno strano meccanismo per cui quando si perde alla Leopolda viene più gente, è una cosa che solitamente in politica non succede" perché "chi ha avuto finge di non ricordarselo, chi in questi anni ha solo dato è qui più convinto di prima, perché stava qui per un ideale e non per un interesse, e io voglio inchinarmi davanti a voi - aggiunge rivolgendosi alla platea - e dirvi grazie. Voi siete la dimostrazione della politica seria, fatta per passione, non per interesse". Platea dalla quale Renzi si è fatto abbracciare e salutare in un avvio inedito di Leopolda. "Deve essere una Leopolda diversa dal solito, ecco perché ho voluto fare un ingresso diverso dal solito. La dobbiamo fare diversa dal solito perché il titolo 'Ritorno al Futuro' dice tutto e il contrario di tutto", annuncia.Poi - dopo aver dato dei "cialtroni" a quelli del governo che "stanno mettendo a rischio il paese per la loro incompetenza" in una drammatica carenza di "cervello" più che abbondanza di "manine" - i lavori partono con ogni intervento scandito dalle note di "Ritorno al futuro": sale sul palco il finanziere Davide Serra, insieme a Renzi, arriva - applauditissimo e con una vera standing ovation - l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, autore, con Renzi, della contro-manovra. "Non pensavo di trovare tanta incompetenza e arroganza - sottolinea Padoan a proposito del governo M5s-Lega - che si ritorce contro gli stessi governanti che fanno male a se stessi e non solo al paese, serve uno scossone, convincere i mercati e i partner europei che l'Italia ha un progetto". "Bisogna reagire perché lo stiamo pagando giorno per giorno" conclude Padoan.In precedenza, Padoan aveva affermato: "Quello che preoccupa è la direzione verso cui sta andando il Paese. Oggi lo spread ha toccato 340 punti base, prima delle elezioni era a 130. Significa che il Paese si è autotassato per svariati miliardi. Il problema è la direzione di marcia che stiamo prendendo e nessuno la sta guidando. C'è chi dice 'Se arriveremo a 400 punti base vedremo cosa fare'. Chi dice così è già finito". L'intervento questo pomeriggio a Firenze, prima dell'inizio della Leopolda 9, nel corso di una conferenza stampa insieme all'ex premier Matteo Renzi."Mi ricordo la prima telefonata con Obama, che mi diceva di stare attento perché rischiavamo di fare la fine della Grecia. Io e Padoan abbiamo discusso tutti i giorni nel merito, ma abbiamo sempre trovato un punto di caduta. Anche in questi giorni a Palazzo Giustiniani abbiamo discusso, ma le proposte che presentiamo oggi dimezzerebbero lo spread. Pier Carlo dice che lo ridurrebbero", ha detto Renzi."Se il governo accettasse queste proposte immediatamente la fiducia dei mercati tornerebbe più forte", ha aggiunto.E poi: "Lo dico con un linguaggio poco tecnico: stiamo rischiando l'osso del collo". "Il Pd ha presentato il proprio programma di Bilancio. Condividiamo le risposte del Pd, tutte. Qui non si tratta di fare la manovra del Pd ma ci sono un ex premier ed un ex ministro dell'Economia che hanno cercato di dare fiducia ai mercati che adesso sono in grandissima incertezza, ed è un eufemismo. La nostra proposta di manovra in sei punti ridurrebbe immediatamente lo spread e abbasserebbe le tasse. Qui parliamo ai mercati internazionali e al governo che probabilmente non ci ascolterà e allora daremo battaglia in Parlamento".