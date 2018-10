L'Europa e i conti dell'Italia Manovra, all'Italia lettera di richiamo da Bruxelles "Deviazione senza precedenti" Juncker: "Nessun pregiudizio sull'Italia, non concederemo altra flessibilità"

La tanto annunciata lettera da Bruxelles è arrivata. Ed è forse anche più dura di come la si attendesse. Il commissario europeo agli Affari economici l'ha consegnata direttamente al ministro dell'Economia, con richieste di chiarimenti dell'esecutivo comunitario sul piano di Bilancio notificato dall'Italia. Chiarimenti che devono arrivare in tempi strettissimi, entro il 22 ottobre.La Commissione europea ritiene che la manovra presentata dall'Italia indichi un "inadempimento particolarmente grave rispetto agli obblighi di politica di bilancio previsti dal Patto di Stabilita' e Crescita". E' quanto si legge nella lettera inviata oggi dal vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia, Giovanni Tria.La Commissione europea sollecita l'Italia a rispondere entro il 22 ottobre alla sua lettera di rilievi sul progetto di Bilancio, in modo da poter formulare una valutazione definitiva."Valuteremo e inizieremo a sederci ai tavoli. Da oggi il commissario Pierre Moscovici dovrebbe essere a Roma a parlare con il ministro Giovanni Tria", incalza Conte. "Noi ovviamente risponderemo alle osservazioni critiche. Siamo rimasti d'accordo, ieri ho parlato anche con Jean-Claude Juncker. Parlerò anche con lui, lo incontrerò anche nelle prossime settimane. Continueremo" a discutere, "come si fa nell'ambito di un ordinamento sovranazionale quale è l'Unione europea", conclude il premier.Si accentuano pressioni e volatilità sui titoli di Stato dell'Italia nel pomeriggio, con lo spread, il differenziale di rendimento tra Btp a 10 anni e Bund equivalenti, che tocca 320 punti base, a nuovi massimi dalla primavera del 2013. Al 3,65 per cento, secondo i dati di Mts, i tassi retributivi dei Btp risultano in aumento di 12 punti base rispetto alla chiusura di ieri, sui massimi da inizio 2014. I rendimenti dei Btp a 5 anni salgono di 16 punti base, al 2,89 per cento con lo spread che si allarga a 304 punti base. Sui Btp a 2 anni i tassi salgono di 15 punti base, all'1,47 per cento e lo spread tocca 205 punti."Personalmente, più passa il tempo più mi convinco che la manovra è molto bella". Lo afferma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei lavori del Consiglio europeo, a Bruxelles."Con Juncker mi vedrò presto. Mi rendo perfettamente conto che non è questa la manovra che si aspettavano alla Commissione, è comprensibile che ci siano delle reazioni, ci aspettavamo delle osservazioni critiche", prosegue il premier.