Il voto finale è previsto entro sabato 29 dicembre Manovra alla Camera, dure le opposizioni. FI chiede incontro al Colle, ricorso Pd a Consulta Volontariato, retromarcia del governo. Di Maio: "La norma sull'Ires va cambiata". Tria in commissione Bilancio in serata

Dopo la breve pausa natalizia la commissione Bilancio della Camera affronta, in terza lettura, la manovra economica approvata dal Senato lo scorso 23 dicembre.Il ministro dell'Economia GiovanniTria in commissione Bilancio alla Camera per la discussione generale sulla manovra, che è attesa in Aula. La presenza di Tria,chiesta dall'opposizione, era stata in un primo momento esclusa.L'Aula di Montecitorio è convocata per il dibattito alle 9,30 con prosieguo del dibattito sabato 29. Ma i deputati potrebbero votare il via libera definitivo al provvedimento anche nella giornata di domenica 30 dicembre.La manovra è stata approvata sabato dal Senato con 167 voti a favore, 78 contrari e tre astenuti. Nel corso della lunga maratona la discussione generale è stata caratterizzata dalle accese proteste dei partiti di opposizione, Pd e Forza Italia in testa. I senatori dem firmano il ricorso alla Consulta."Stiamo chiedendo un colloquio con ilpresidente Mattarella". Lo ha detto Renato Brunetta (FI)precisando, a margine dei lavori della commissione Bilancio della Camera sulla manovra, che la richiesta arriva da parte di tutte le opposizioni.La norma sulla tassazione dell'Ires per gli enti no profit "va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più deboli". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, che spiega che la norma non può essere cambiata subito in manovra perché si rischia "l'esercizio provvisorio", ma si interverrà "nel primo provvedimento utile".