Montecitorio Manovra, alla Camera il provvedimento per il voto definitivo. Polemiche su post M5S Al vaglio dei deputati 244 ordini del giorno relativi al testo. In giornata il voto finale sul provvedimento. Su blog M5S un post poi rimosso: "Siamo sotto attacco, vero e proprio terrorismo". Protestano le opposizioni. Il ministro dell'Economia Tria sulle tensioni interne al governo: "Io non mi dimetto"

L'Aula della Camera riprende l'esame della Manovra economica, su cui oggi si giungerà al voto finale. Restano ancora da esaminare tutti i 244 ordini del giorno relativi al testo, poi si passerà alle dichiarazioni di voto finali.Ieri il governo ha ottenuto la fiducia posta sulla legge di bilancio alla Camera dei Deputati con 327 voti favorevoli e 228 voti contrari in una corsa contro il tempo per evitare l'esercizio provvisorio che scatterebbe dal 1° gennaio. In tarda serata, proseguono nell'Aula della Camera le votazioni sugli articoli dal 2 al 18 del ddl Legge di Bilancio, dopo la fiducia."Io non mi dimetto. Non esiste, nel modo più assoluto. Ho letto che è stato scritto, ma è una cosa che non esiste. Ma poi, spiegatemi perché dovrei andarmene proprio adesso?". Smentisce così, in un colloquio con Repubblica, l'ipotesi di sue dimissioni il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. "Se è vero che sono il vincitore morale - spiega - a maggior ragione continuo a fare il ministro.Se me ne fossi voluto andare, l'avrei fatto tre mesi fa (...) la sera in cui hanno annunciato il deficit al 2,4%. Lì sì che c'era un motivo. Non l'ho fatto allora - rimarca - quella sera del 2,4%. Oggi siamo qui ed è possibile capire perché presi quella decisione. Oggi si possono vedere i frutti di quella scelta". E poi aggiunge: "Scusate, ma chi è che mette in giro le voci delle mie dimissioni?"Non compare più sul Blog delle Stelle il post M5s in cui si diceva, fra l'altro, "siamo sotto attacco", si parlava di "vero e proprio terrorismo", ancorché "mediatico e psicologico" e si guardava al percorso parlamentare della manovra assicurando che "non cederemo ai ricatti. Andremo avanti a testa alta, con il coraggio e l'ambizione di sempre: cambiare in meglio l'Italia. Sempre dalla parte del popolo". Una durissima presa di posizione, che ha però scatenato una vera e propria bufera in aula a Montecitorio. "Il Movimento 5 stelle, dopo parole di eversione, ha avuto un rigurgito di dignità ! Non è ammissibile che un partito politico possa non tanto scrivere, ma anche solo pensare che sia in atto un attacco terroristico da parte di forze democratiche. Però non basta eliminare un post per cancellare la vergogna" rileva Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Partito Democratico, dopo la cancellazione del post."Con questo post del blog del M5S è stato sparato contro l'Aula di Montecitorio l'equivalente di un colpo di fucile alla libera determinazione di chi in Parlamento sostiene con la faccia, le parole e gli atti le sue ragioni. Siamo in presenza di un'aggressione alle opposizioni e allalibera informazione, che è stata già umiliata nelle forme e nella maniera previste dalla legge di bilancio. Quello del M5S è un atteggiamento vigliacco e offensivo nei confronti di qualsiasi componente della Camera". Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato."Da presidente della Camera dico che la democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di bilancio''. Lo sottolinea il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando del post pubblicato sul blog M5S. ''Non c'è nessun attacco delle lobby, ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre, qui dento e fuori di qui'', precisa.