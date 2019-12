Fico, tempi troppo stretti Manovra ancora in Commissione Bilancio del Senato, via a prime approvazioni. Conte: non starò appeso Il premier Conte apre alla richiesta del Pd di una 'nuova agenda 2020': sì alla verifica di governo che dovrà indicare 'un cronoprogramma fino al 2023'. Ma, avverte dalle pagine del 'Corsera' "stare appeso non è nel mio carattere e la forza ci viene dai risultati. "Dobbiamo correre insieme", dice. "Inviterò tutti ad abbracciare questo spirito e pretenderò da tutti un chiaro impegno".

Sono ripresi i lavori in Commissione Bilancio del Senato sulla manovra, per l'esame degli emendamenti. Il programma prevede anche sedute pomeridiana e serale. Seduti al tavolo della presidenza anche i viceministri Laura Castelli e Antonio Misiani.Ieri le prime approvazioni di proposte dei senatori, dai fondi per i corsi anti-bullismo all'equiparazione dei monopattini elettrici alle bici fino al raddoppio dei fondi aggiuntivi per le borse di studio universitarie. Si annunciano solo due letture in Parlamento, ma insorgono Fico e Casellati.Quattro milioni di euro in più per ogni anno dal 2020 al 2022 per il piano straordinario "contro la violenza sessuale e di genere". È quanto stanzia un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato.Più potere alla Consob contro le truffe on line. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio al Senato. L'organo di controllo potrà chiedere l'inibizione dei siti web che svolgano attività truffaldine legate, fra l'altro, al trading finanziario o alla pubblicità.Un milione di euro per il 2020 contro il randagismo. E' quanto prevede un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio al Senato. Il 60 per cento di tali risorse saranno destinate a Abruzzo, Molise, Campania,Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per predisporre"piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo".Chi riceva bollette 'pazze' per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici,televisivi e internet, "oltre al rimborso delle somme eventualmente versate" e non dovute, ha diritto a ricevere anche una somma "pari al 10% dell'ammontare contestato e non dovuto e,comunque, per un importo non inferiore a 100 euro". Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio al Senato. Il rimborso può avvenire o con lo "storno nelle fatturazioni successive" o con "un apposito versamento".Arriva un rifinanziamento da 600 mila euro per il Consiglio Nazionale dei Giovani. La commissione Bilancio del Senato ha dato il via libera a diversi emendamenti riformulati che stanziano 200 mila euro l'anno per il triennio 2020-2022."Stare appeso non è nel mio carattere e la forza ci viene dai risultati. Più che di una verifica si tratterà di un rilancio". Così il premier Conte al 'Corriere della sera' dopo la proposta di un "cronoprogramma" di governo fino al 2023. "Il dibattito pubblico di queste settimane non ci ha fatto bene perché ha restituito l'immagine di una maggioranza in cui sono tanti i tentativi di appuntare bandierine. Dobbiamo correre insieme". "Inviterò tutti - dice - ad abbracciare questo spirito e pretenderò da tutti un chiaro impegno"."Sulla manovra, il governo deve capire che va mandata alle Camere nei tempi previsti. Se andiamo troppo oltre il tempo diventa pochissimo e ci troviamo in questa situazione, che non è tollerabile". Così il presidente della Camera Roberto Fico incontrando la stampa parlamentare. "Con la Presidente Casellati vogliamo far rispettare le prerogative dei parlamentari - aggiunge-. Ci deve essere un cambio di passo, anche se il problema c'era anche in altre legislature".