Il no di Bruxelles Manovra, arriva la bocciatura dell'Ue: nuova bozza entro tre settimane Il collegio dei commissari respinge il documento programmatico di bilancio dell'Italia e chiede al governo di presentarne una nuova versione. Dombrovskis: dalla manovra italiana danni per tutti. Moscovici: restiamo aperti al dialogo, Tria ministro credibile

Condividi

La Commissione Ue ha deciso di respingere il Documento programmatico di bilancio italiano e di chiederne uno nuovo, che dovrà essere inviato entro tre settimane a Bruxelles. "Chiediamo di sottomettere di nuovo il documento programmatico di bilancio. E' la prima volta che lo facciamo. E' una mossa senza precedenti", ha detto una fonte."L'Europa è costruita sulla cooperazione, l'eurozona è costruita su stretti legami di fiducia" con "regole che sono le stesse per tutti", quindi "se la fiducia viene erosa, tutti gli stati membri vengono danneggiati, la nostra Unione viene danneggiata". E' il monito del vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, nel bocciare la manovra italiana. Per questo, ha avvertito, "se una politica fiscale più accomodante colpisce la fiducia, può avere in realtà l'effetto opposto alla crescita". Poi: "Il governo italiano sta apertamente e coscientemente andando contro gli impegni presi verso se stesso e verso gli altri Stati membri"."Violare le regole può sembrare una tentazione a primo sguardo, può dare l'illusione di sfuggirvi senza conseguenze" così come si può tentare di "curare il debito con più debito", ma "a un certo punto il debito si avvicina al punto in cui diventa troppo pesante e si finisce per non avere più libertà del tutto", dice poi Dombrovskis. "Ci è stato affidato il compito da tutti gli stati membri di mantenere gli impegni comuni", è "nostro dovere", perché "la fiducia è cruciale"."Ci troviamo di fronte a un caso limite, e siamo di fronte ad una violazione chiara e netta, rivendicata anche da parte di alcuni", dice invece il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici in conferenza stampa. La bocciatura della manovra "non significa che le nostre porte si chiudano", al contrario è un invito al "dialogo costruttivo" su cui "accolgo con favore l'impegno del ministro Tria in questo senso" contenuto nella lettera inviata ieri dall'Italia a Bruxelles. "Sono certo che la Commissione Ue non è un freno" ma "è un'alleata per la crescita" dell'Italia, ha aggiunto.Il ministro dell'Economia Giovanni "Tria è sempre un interlocutore credibile e legittimo" e "speriamo che sia capace di convincere il governo italiano della necessità" che la manovra italiana sia "compatibile" con le regole Ue e "gli impegni comuni presi", aggiunge Pierre Moscovici.Lo spread tra Btp e Bund risale a 310 punti base (come in avvio di seduta) dopo la notizia dell'ufficializzazione della bocciatura della manovra da parte dell'Ue. Il rendimento del Btp a 10 anni - sui grafici Bloomberg - in rialzo al 3,52%.Ieri l'Italia ha risposto alla lettera dell'Ue sulla manovra confermandone le cifre e ammettendo esplicitamente che la sua impostazione risulta non in linea con le regole del patto. Il governo ha però chiarito che il livello di deficit indicato è un tetto massimo oltre il quale non si andrà. Attorno al fine settimana poi è atteso il giudizio dell'ultima delle tre grandi agenzie di rating, Standard & Poor'."La bocciatura della manovra è certa. Ma se uno è convinto di quello che fa, va avanti". Così il vicepremier Matteo Salvini dopo la cena di ieri sera che lo ha visto seduto allo stesso tavolo dell'altro vicepremier Luigi Di Maio e il premier Giuseppe Conte. Un incontro chiarificatore e di distensione dopo le frizioni degli ultimi giorni , innescate dalle accuse del vicepremier grillino che parlava di dl fisco 'manipolato'. Il viceremier e ministro dell'Interno, oggi in visita istituzionale a Bucarest, ha poi precisato che "solo il Parlamento italiano può migliorare la manovra" , con la volontà di "ascoltare tutti" ma senza "tornare indietro"Intanto, il decreto fiscale, polemiche alle spalle - dopo la bollinatura della Ragioneria dello Stato - è arrivato oggi al Quirinale dove è stato firmato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Ora può essere pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrare in vigore.Il Financial Times oggi dedicata l'apertura al nostro Paese in un editoriale dal titolo: "Roma sfida Bruxelles rifiutandosi di ridurre la spesa" dove si parla di forti reazioni da parte della Ue, pronta ad infliggere "multe per milioni" se il governo italiano non si adeguerà e non presenterà un nuovo bilancio.Sul fronte interno le opposizioni parlano di rischi concreti per i risparmi degli italiani e il segretario della Cgil Susanna Camusso torna a parlare - con forte preoccupazione - di un esecutivo che non si confronta con nessuno e attacca: "La pace fiscale è un dono agli evasori. Siamo davanti un grande condono".