Def lunedì a Palazzo Chigi Manovra, si lavora al nodo Iva e alle coperture Non è ancora chiuso il lavoro per la stesura della nota di aggiornamento al Def. Mancano ancora alcune scelte chiave, a partire dal nodo della sterilizzazione dell'Iva

Condividi

La nota di aggiornamento al Def, il Documento di economia e finanza, arriverà lunedì sul tavolo del Consiglio dei ministri. Al ministero dell'Economia i tecnici sono impegnati a definire il quadro macroeconomico che farà da cornice alla prossima manovra ma ancora mancano alcune scelte chiave, a partire dal nodo della sterilizzazione dell'Iva.Il premier, Giuseppe Conte, e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri sono entrambi a Roma e al lavoro ma al momento non sarebbero previsti nuovi incontri politici.L'intento dichiarato dell'esecutivo giallorosso è quello di bloccare gli aumenti già previsti per 23 miliardi, ma si scontra ancora con il problema delle risorse. Nonostante la flessibilità che l'esecutivo conta di spuntare a Bruxelles (per circa 10-11 miliardi) non sarebbero ancora state trovate le coperture per garantire anche il taglio del cuneo fiscale e una prima tranche di misure per la famiglia, a partire dagli asili nido.Intanto, il negoziato con Bruxelles prosegue fino all'ultimo per strappare margini di flessibilità per 10-12 miliardi portando il deficit al 2,2%, anche se al momento appare più probabile che per il 2020 venga indicato un target programmatico del 2,1%. Mentre la crescita del Pil dovrebbe essere rivista allo 0,5-0,6%.L'obiettivo principale resta quello di scongiurare l'aumento dell'Iva, che senza contromisure porterebbe da gennaio l'aliquota ordinaria dal 22 al 25,2% e quella ridotta dal 10 al 13%. "L'impegno solenne è quello di disattivare le clausole di salvaguardia", ha assicurato il premier, Giuseppe Conte, spiegando però che il governo "sta lavorando a qualche modulazione, ma con beneficio per gli italiani".Un'operazione che vale oltre 23 miliardi, ovvero circa 1,3 punti di Pil. Le risorse dovrebbero arrivare dalla minor spesa per interessi derivante dal calo dello spread (3-4 miliardi) e dai risparmi delle misure bandiera del governo gialloverde, quota 100 e reddito di cittadinanza, che potrebbero garantire risorse fino a 6 miliardi. L'esecutivo punta anche su un nuovo round di spending review per 4-5 miliardi, un miliardo dovrebbe arrivare dai tagli ai ministeri, e la revisione delle tax expenditures.Poi c'è il "pilastro" della lotta all'evasione fiscale, con un pacchetto di misure che potrebbe portare in dote tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Tra queste l'introduzione di "incentivi per l'uso delle carte elettroniche". Avanti, dunque, sulla strada della tracciabilità.