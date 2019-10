Manovra: vertice della maggioranza, fari puntati sul cuneo fiscale

Al via intorno alle 22 a Palazzo Chigi il vertice di maggioranza sulla manovra con il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.Il vertice punta a completare il quadro della manovra. Il focus è sul taglio del cuneo fiscale. Nel pomeriggio ci sono state una serie di riunioni a via XX settembre per definire i dettagli sulle coperture. E' previsto invece per domani sera il Consiglio dei ministri che avrà sul tavolo il Documento programmatico di bilancio (l'ossatura della manovra in cui viene indicata la griglia degli interventi con gli effetti di spesa e di gettito). Martedì è l'ultimo giorno utile per trasmettere alla Commissione Europea e all'Eurogruppo il Dpb. Entro il 20 ottobre, invece, il ddl di Bilancio, deve essere trasmesso alle Camere ma il termine non è perentorio.Venerdì l'esecutivo ha confermato la disponibilità a stanziare in legge di bilancio 2,5 miliardi per il taglio del cuneo fiscale e 5 miliardi a regime per un intervento che ha un orizzonte triennale, ma la cifra "non è adeguata" secondo i sindacati. Prosegue quindi lavoro tecnico per definire le coperture, il pacchetto anti-evasione vale 7 miliardi ma mancano all'appello ancora circa la metà delle risorse. Intanto da Napoli, Luigi Di Maio elenca le priorità: "La prima cosa che vogliamo fare è che tutte le correzioni sulle tasse devono essere fatte per dare ai nostri figli un Paese più verde".All'appello mancano 3,5 miliardi di euro per far tornare i conti. Dei 7 miliardi da recuperare alla voce evasione fiscale, la metà dovrebbe arrivare dalle misure contenute nel decreto fiscale, in buona parte dalla stretta sulle compensazioni tra crediti e debiti con il Fisco. Il resto e' ancora da trovare.Sul tavolo della discussione sarebbero, inoltre, possibili novità per il Reddito di cittadinanza, con meno vincoli per gli stranieri e una stretta, invece, per quanto riguarda gli ex terroristi e i mafiosi. C'è la proroga del bonus risparmio energetico, ristrutturazioni edilizie e verde. Addio anche al superticket, come confermato anche oggi da Di Maio. Ci sarebbe inoltre una riflessione in corso per l'inasprimento al carcere per gli evasori. Dovrebbe invece ridursi a una mera semplificazione l'accorpamento di Imu e Tasi. Nel decreto fiscale collegato alla manovra potrebbe entrare anche la web tax che dovrebbe entrare in vigore da gennaio e da cui il governo conta di incassare 600 milioni l'anno a regime. Confermato lo stop alla seconda fase della flat tax per le partite Iva, ovvero la tassazione con aliquota al 20% per chi ha redditi tra 65.000 e 100.000 euro, che sarebbe scattata dal prossimo anno. Mentre per la flat tax al 15% già in vigore per le partite Iva fino a 65.000 euro potrebbero arrivare dei correttivi per evitare gli abusi.Smentite invece a gran voce le modifiche su Quota 100, per allungare le finestre di uscita. "Leggo sui giornali che qualcuno vorrebbe mettere mano a Quota 100. Lo dico chiaro: non sono all'ordine del giorno modifiche. Continuiamo dritti sulla nostra strada senza fermarci", ha fatto sapere il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. In precedenza, il vice capogruppo di Iv alla Camera, Luigi Marattin, aveva affermato: ''A fronte del fatto che le risorse per la legge di bilancio 2020 non sono ancora del tutto definite, Italia Viva propone l'abolizione totale di quota 100". "Perché? Perché si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, perché spende risorse ingenti a carico dei giovani lavoratori. In sua sostituzione proponiamo di rendere strutturale l'Ape Social, in modo da consentire il prepensionamento a chi ha svolto lavori gravosi e usuranti, e non a tutti'', aggiunge Marattin.Entro il 30 novembre la Commissione Ue dovrà esprimere un primo parere sulla legge di bilancio di tutti gli Stati membri, compresa quella italiana, per verificare l'aderenza agli impegni presi sul fronte dei vincoli di finanza pubblica. "Crediamo che la filosofia della manovra sia stata ben compresa, abbiamo fiducia nel dialogo con la Commissione europea", ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri che durante l'Ecofin ha incontrato Moscovici e Dombrovskis. "I contatti - ha assicurato - sono positivi, la Commissione deve attendere di esaminare la manovra, conosce i numeri della Nadef, abbiamo illustrato i contenuti e la logica che ci ha portato a individuare il 2,2% come punto di equilibrio per mantenere il debito in traiettoria discendente e di non fare una manovra restrittiva. Questo ci ha portato a individuare un punto di equilibrio di responsabile espansione che consente di usare una certa flessibilità. C'è ottimismo e proseguiremo nel nostro impegno".