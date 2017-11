La disputa Mar Cinese Meridionale: Cina e Vietnam trovano un' intesa L'annuncio poche ore dopo l'offerta di Donald Trump di fare il mediatore nella disputa sulla sovranità tra i due paesi

di Tiziana Di Giovannandrea La Cina e il Vietnam hanno raggiunto "un'intesa" nella disputa sulla di sovranità nel Mar Cinese Meridionale.Lo ha riferito l'agenzia di stampa cinese Xinhua, poche ore dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si era offerto di "mediare" tra le parti.L'accordo è stato raggiunto durante un incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il leader del partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, durante una visita di Stato del Capo di Stato cinese ad Hanoi.Le due parti "hanno raggiunto un'importante intesa per gestire in modo appropriato le questioni marittime" e "per rafforzare in modo congiunto il mantenimento della pace e della stabilità nel Mar Cinese Meridionale", ha riportato l'agenzia senza fornire maggiori dettagli.L'accordo è stato annunciato poche ore dopo che il presidente statunitense Donald Trump, anche lui in visita ad Hanoi, si era offerto di "mediare" tra le parti sulla questione del Mar Cinese Meridionale. "Se posso servire da intermediario o da arbitro, fatemi sapere. Sono un ottimo mediatore", ha detto Trump durante la conferenza stampa ad Hanoi.La Cina ha più volte detto che si tratta di questioni bilaterali e che gli Stati Uniti non hanno alcun ruolo da svolgere mentre il presidente vietnamita Tran Dai Quang, durante la conferenza stampa con Trump, ha precisato che è intenzione del suo paese di risolvere le questioni di territorialità e di sovranità sul Mar Cinese Meridionale tramite negoziati pacifici.L'area di mare è considerata molto strategica assieme alle isole in loco contese.