Balocco Marchionne in cravatta: entro giugno zero debito Fca. "Ora ricompensare gli azionisti" È una Balocco blindatissima quella ospita il grande giorno di Fca: sono oltre 300 i giornalisti e gli analisti finanziari, provenienti da tutto il mondo, che partecipano alla presentazione delle strategie di Fca fino al 2022

Sergio #Marchionne si presenta in cravatta per piano #Fca a #Balocco. Aveva promesso a gennaio, a #Detroit, di indossarla con azzeramento debito @RaiNews pic.twitter.com/issPWJtDRc — Alessandro Marchetti (@aless_marchetti) 1 giugno 2018

"Fca azzererà entro giugno l'indebitamento netto industriale". È quanto ha affermato Sergio Marchionne il quale aveva promesso che si sarebbe presentato con la cravatta al Capital Markets Day se l'obiettivo fosse stato raggiunto. Il manager si è presentato in maglioncino ma sotto indossa una cravatta blu "ben annodata"."Negli ultimi cinque anni la riduzione del debito è stato uno dei principali obiettivi . A fine giugno la posizione finanziaria netta sarà positiva; rimane ancora qualcosa da fare ma direi che ci siamo", ha affermato Marchionne, che nella relazione di apertura del Capital Market Day ha citato Oscar Wilde: "Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita". Il manager ha pronunciato la frase abbassando la zip del maglioncino e mostrando sotto la cravatta blu."Dal 2004 a oggi, con l'eccezione della crisi globale del 2008, abbiamo sempre raggiunto i nostri target finanziari" ha affermato Marchionne aprendo il Capital Markets Day a Balocco."Non ci adegueremo mai sugli allori dei risultati raggiunti perché l'unico approccio che conosciamo è quello di guardare sempre avanti, per raggiungere traguardi nuovi e più alti. Il nostro obiettivo ultimo, il vero traguardo, è quello che dobbiamo ancora raggiungere", ha sottolineato Marchionne."Tutti i cambiamenti che si prospettano non rappresentano una minaccia - ha spiegato - ci stiamo allenando da 14 anni. In Fca abbiamo imparato a vivere nell'incertezza e siamo pronti a ogni eventualità. L'idea che le tecnologie stanno ridisegnando il nostro ambiente competitivo e il nostro settore non ci fa arretrare. Rimaniamo aperti a valutare tutte le alternative e crediamo in un approccio pragmatico e realistico. Seguire gli altri lungo strade imprudenti e non redditizie non è solo da ingenui ma anche molto pericoloso".L'azzeramento del debito per Fca offre "nuove opportunità per ricompensare gli azionisti". Lo ha sottolineato l'amministratore delegato. Portare il debito a zero, ha detto il Ceo, "è importante perchè ci offre nuove opportunità per ricompensare i nostri azionisti e accresce la nostra flessibilità nell'investire in nuove opportunità, avendo sempre ben presenti le lezioni imparate durante i momenti più difficili per mantenere disciplina negli investimenti".