Maria De Filippi smentisce Signorini su Sanremo: lo scoop è immaginario

"Alfonso Signorini è sicuramente un grande direttore di giornale perché riesce, attribuendomi una conversazione immaginaria tra me e Carlo Conti peraltro mai avvenuta è tantomeno mai dichiarata al giornalista di 'Chi', ad anticipare un ipotetico sì alla mia presenza a Sanremo. Domani ci sarà la conferenza stampa di Sanremo e se sarò presente al Festival sarò presente lì e le conversazioni non saranno più immaginarie ma reali". A dirlo è Maria De Filippi, commentando leche danno per certo l'ok al festival. "Complimentandomi con Signorini - conclude De Filippi - gli auguro grandi vendite per lui e la Mondadori grazie a questo scoop immaginario e suggestivo". Anche Giancarlo Leone, consulente della Rai per il rinnovo della convenzione e per il festival su Twitter scrive: "Avviso ai naviganti della riviera. L'intervista di Maria De Filippi a Chi è un fake. #sanremo2017 #sanremoèsanremo".