Il contagio in Italia Marinaio americano imbarcato sulla USS Mount Whitney di stanza a Gaeta positivo al coronavirus Altri cinque membri dello staff della nave ammiraglia della Sesta flotta in isolamento per 14 giorni

Dopo il cluster di Fondi che ha portato alla creazione di una zona rossa c'è un altro possibile focolaio di infezione nel sud del Lazio, in provincia di Latina. E' infatti risultato positivo al coronavirus un marinaio a bordo della Uss Mount Whitney, la nave ammiraglia della Sesta flotta navale Usa di stanza a Gaeta.A darne notizia un comunicato della stessa unità navale, sulla sua pagina Facebook. "Il marinaio si sente meglio ma rimane in auto-isolamento conformemente alle linee guida per il controllo e la prevenzione delle malattie e continua ad essere monitorato dal personale medico", si legge.Il comando americano rassicura sulle misure di contenimento già messe in atto ma conferma che altri membri dello staff addetti al check-in sono stati messi in isolamento per 14 giorni per aver avuto stretti contatti con il marinaio contagiato.