Bologna Marito e moglie uccisi. Il difensore del figlio: "È pentito". Motivo? "Non per brutto voto" "Ha bisogno di una mano"

Il 16enne fermato per l'omicidio della madre Nunzia Di Gianni e del patrigno Salvatore Vincelli è "pentito e sconvolto". Le parole per descriverlo sono dell'avvocato Gloria Bacca, nominata difensore d'ufficio che lo ha assistito nell'interrogatorio davanti ai Pm per i minorenni di Bologna. Il giovane avrebbe confermato integralmente la confessione. "Non so come la pensano gli investigatori - ha detto all'Ansa, il legale uscendo dal palazzo di giustizia - ma per me è una persona che ha gran bisogno di una mano"."Non è stato per un brutto voto": il difensore del 16enne fermato per l'omicidio dei genitori lo ha spiegato, al termine dell'interrogatorio davanti ai magistrati della Procura per i minorenni di Bologna. "Il motivo è molto più complesso" ha detto, facendo riferimento a "problemi adolescenziali non trattati con i dovuti modi, da parte di entrambi. Sia dai genitori, che da lui stesso e anche da parte della società".