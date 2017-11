Caserta Marito e moglie uccisi nell'Aversano. Sarebbero stati sgozzati

Una coppia, marito e moglie, sono stati uccisi in via Scipione l'Africano nel comune di Parete, provincia di Caserta ma su cui è competente il tribunale di Napoli Nord.Da quanto si apprende i due sarebbero stati sgozzati. Non si hanno notizie del figlio della coppia.