Marocco. Molte le persone morte nella calca durante distribuzione aiuti alimentari

di Tiziana Di Giovannandrea Sono state almeno diciasette, ma il numero esatto ancora non si conosce, le persone rimaste uccise e quaranta altre sono rimaste ferite nella ressa che si è creata attorno ad un punto di distribuzione di generi alimentari a Sidi Boulaalam, nella regione di Essaouira nel Marocco occidentale. Ne ha dato l'annuncio il ministero dell'Interno del governo marocchino.Della tragedia, avvenuta nel villaggio a circa 60 chilometri a nordest di Essaouira e 150 chilometri ad ovest di Casablanca, non si conoscono le circostanze precise di quanto e come sia accaduto. Media locali hanno annunciato che un'organizzazione di beneficenza aveva organizzato in mattinata l'operazione di aiuti alimentari in un negozio di questo comune rurale. Ma la portata della folla, circa 800 persone, principalmente donne e anziani, ha fatto precipitare la situazione.La maggior parte delle vittime sono donne, bambini e anziani.Su richiesta della Procura è stata aperta un'indagine per individuare le responsabilità. Anche il ministero dell'Interno ha aperto un'altra inchiesta.Il Re Mohammed VI ha annunciato che verranno aiutate tutte le persone coinvolte nell'incidente e che pagherà il ricovero in ospedale per i feriti e le spese per i funerali delle vittime.La distribuzione di aiuti alimentari avviene spesso in Marocco. E' una cosa comune nelle zone più remote del paese. Tale forma di assistenza sociale è organizzata da sponsor, gruppi privati ed anche dalle autorità.In genere viene organizzata una volta a settimana nelle zone rurali, all'interno dei mercati rionali, i souk che sono luoghi molto frequentati dalla popolazione.