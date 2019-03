Il piccolo è in condizioni critiche Marostica, amputata parte di una gamba al bimbo travolto da un camioncino Delicato intervento al San Bortolo di Vicenza nella notte

Restano molto gravi le condizioni del bimbo di 14 mesi investito ieri pomeriggio con la mamma da un ubriaco che guidava un camioncino, in un parchetto a pochi passi dalla storica piazza degli Scacchi, a Marostica,nota località del Vicentino. Il bimbo ha subito un delicato intervento che ha portato all'amputazione della parte di una gamba. L'intervento è stato eseguito d'urgenza dall'equipe chirurgica della Pediatria di Padova, dove il bambino è stato ricoverato dopo un primo accesso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ora il piccolo si trova in terapia intensiva, le sue condizioni continuano a rimanere molto critiche. Il bambino è costantemente sotto osservazione da parte dei medici.Arrestato il 58enne che ha travolto il passeggino mentre fuggiva da un posto di blocco: è accusato di lesioni stradali gravissime in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo, che dopo il fatto ha rischiato il linciaggio, ha tentato la fuga a piedi ed è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto accertato dai militari, poco prima del fatto, temendo l'alcool test, aveva cercato di evitare un controllo stradale dei vigili urbani scappando, quando ha perso il controllo del camioncino, finendo contro la famigliola di origine albanese, residente in zona, che si trovava nel parchetto: il passeggino è stato investito in pieno, la mamma - che stava dando da mangiare il gelato al bambino - è rimasta solo leggermente ferita alle gambe, mentre il padre e un fratellino di 4 anni, un po' più distanti, sono rimasti illesi. L'uomo, viste le gravissime condizioni di ubriachezza - è stato poi stato sottoposto a un controllo forzato - non e' stato in grado di fornire nessuna spiegazione di quanto accaduto. A breve sara' fissato l'interrogatorio di garanzia.