Marsala. Uccisa la ragazza scomparsa domenica scorsa. Arrestate due persone

E’ stato ritrovato nelle campagne della contrada Sant’ Onofrio, a Marsala, in provincia di Trapani, il corpo di Nicoletta Indelicato. La ragazza che, aveva 25 anni, era scomparsa da casa domenica scorsa.I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato un 34enne Carmelo Bonetta e una 29enne Margareta Buffa, entrambi residenti a Marsala. Per loro l’accusa è omicidio e soppressione di cadavere I due fermati hanno confessato. II pm li hanno interrogati e la Buffa in più occasioni sarebbe entrata in contraddizione ricostruendo i suoi rapporti con la Indelicato e le tensioni tra loro. I due fermati adesso si trovano in carcere accusati di omicidio e soppressione di cadavere.Dopo averla uccisa le avrebbero dato fuoco. Emerge anche questo raccapricciante dettaglio.