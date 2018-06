Migranti Martina: dopo la propaganda il governo fa i conti con la realtà Il segretario reggente del Pd: "Salvini si accorge ora dell'impatto che hanno posizioni come quelle di Orban"

Nel dibattito sulla questione migranti interviene anche il segretario reggente del Partito democratico. "Sull'eventuale mancata riforma di Dublino contro i paesi del Mediterraneo, Salvini si accorge ora dell'impatto che hanno posizioni come quelle di Orban, che non ha mai voluto sostenere l'Italia sull'obbligo di riparto dei richiedenti tra i Paesi europei", scrive Facebook Maurizio Martina. "Insomma Lega e Cinque Stelle adesso sono costretti a fare i conti con la realtà, dopo tanta propaganda gratuita. A noi tocca costruire nel Paese l'alternativa"."50 tappe fino a settembre, parte ercorso per nuove energie""Noi dobbiamo ripartire su basi nuove. Con forza e tutti insieme. Guardando avanti e investendo su tante forze che ci sono fuori di noi, nella società", prosegue il leader dem. ''Apriamo subito un grande lavoro di coinvolgimento di quanti vogliono fare un passo avanti. Iniziamo a percorrere il Paese per raccogliere queste disponibilità e scrivere insieme il progetto. Servono almeno 50 tappe da qui a settembre per costruire, ascoltare e coinvolgere. Dagli studenti nelle scuole e nelle università, agli imprenditori, al mondo del lavoro e del volontariato, alle professioni. Ai sindaci. Da domani ci mettiamo al lavoro anche per questo". Poi: "Vogliono davvero far scattare l'aumento dell'Iva che colpirebbe tutti per fare la flat tax? Noi ci opporremo con tutte le nostre forze''.