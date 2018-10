Lo scontro Martina replica a Grillo: giù le mani dal Capo dello Stato Il segretario del Pd: "Il comico miliardario lasci stare la Costituzione e il ruolo del Quirinale"

Dura replica del segretario del Partito democratico alle frasi sul ruolo del presidente della Repubblica pronunciate da Beppe Grillo dal palco del Circo Massimo alla platea di Italia 5 stelle."Il comico miliardario prenda in giro chi vuole, non c'è alcun problema a farsi due risate al circo di domenica, ma lasci stare la Costituzione e il ruolo di garanzia del Quirinale. Il Capo dello Stato non si tocca caro Grillo", dice Maurizio Martina.