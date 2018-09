74° anniversario degli eccidi nazisti del 1944 Marzabotto, Maas: "Dolore e vergogna". Moavero: "L'Ue ha portato pace e amicizia" Commemorazione della strage di Marzabotto, dove si è recato per la prima volta il Ministro tedesco Heiko Maas. Moavero: "Bisogna tenere presente la memoria e capire e leggere il vero significato dell'Europa"

"È la prima volta che i ministri degli Esteri dei nostri Paesi sono presenti ed è importante perché dimostra che abbiamo superato gli orrori della seconda guerra mondiale": lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in un tweet della Farnesina, mentre era in corso la visita a Marzabotto insieme al ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, nel 74/o anniversario degli eccidi nazifascisti."L'Unione Europea ha portato pace e amicizia", ha detto il Ministro degli Esteri italiano, dal palco di Marzabotto, durante la cerimonia di commemorazione degli eccidi durante la seconda guerra mondiale. "Bisogna tenere presente la memoria e capire e leggere il vero significato dell'Europa oggi e in questi anni, grazie alla Ue e alla lungimiranza degli uomini che seppero mettersi attorno a un tavolo e anziché coltivare sterili sentimenti di rivincita hanno condiviso un sentimento di collaborazione per il futuro". Così Enzo Moavero Milanesi.Quelli delle guerre, della prima parte del Novecento ma anche del conflitto nei Balcani negli Anni Novanta "sono dei fantasmi che possono risvegliarsi, non sono chiusi sui libri di storia: sentimenti di xenofobia, rivalità, dispute sono pericolosi perché possono risvegliare fantasmi che vorremmo chiudere nei libri della storia", ha detto, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi. "Coltiviamo la memoria - ha concluso - non per serbare rancore ma per non dimenticare così da non ricadere nei medesimi errori"."Come ministro degli Esteri" tedesco "dico con profondo dolore e grande vergogna che mi inchino davanti alle vittime e ai loro familiari", ha detto il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas. "Non è scontato che un ministro degli Esteri tedesco possa essere qui dove i miei connazionali hanno portato morte", ha aggiunto."Ci sono state 770 persone uccise. Si tratta di crimini commessi da tedeschi che ancora oggi ci lasciano senza fiato per la loro efferatezza e crudeltà: 770 persone uccise che non dimenticheremo mai". Infine, ha sottolineato Maas, "è tutt'altro che scontato che dolore e vendetta abbiano ceduto il passo alla pace e all'amicizia: è un dono prezioso che dobbiamo conservare e preservare".