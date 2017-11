Marzabotto, il calciatore del saluto romano non va al Sacrario Confermato l'omaggio alle vittime dell'eccidio dal resto della squadra Futa 65

Condividi

Eugenio Luppi, il calciatore della Futa 65 (seconda categoria bolognese) che domenica scorsa a Marzabotto ha esultato dopo un gol con il braccio teso e mostrando una maglia nera col simbolo della Rsi, non andrà domenica al Sacrario di Monte Sole (teatro dell'eccidio nazista), diversamente da quanto annunciato.Dirigenti, allenatori e tutti gli altri giocatori della squadra alle 11 si troveranno invece nella sede del Comune di Marzabotto, per poi recarsi in visita al Sacrario.