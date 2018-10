Media iraniani scambiano una donna barbuta per un capo dell’ISIS

Media iraniani hanno dato l’annuncio dell’uccisione di uno dei leader dell’ISIS Abu Ali al-Mashhadani in seguito a un attacco missilistico. Illustrando l’annuncio, i siti iraniani fararu.com, khabarban.com e tadbir24.ir hanno pubblicato la foto di una donna 70enne, cittadina del Kazakistan, Mukhtabar Toraeva, famosa per la sua barba, che cresce da ben 35 anni. La donna, che vive nel villaggio di Turbat (Kazakistan Meridionale) ha una barba lunga 16 centimetri e non intende tosarla.