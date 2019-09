Piacenza Sebastiani indagato per omicidio e occultamento di cadavere: svolta in inchiesta su coppia scomparsa Di Elisa Pomarelli, 28 anni, non si hanno notizie da domenica 25 agosto. Nei boschi nei pressi di Veleia, i cani molecolari hanno individuato la presenza di tracce dell’operaio risalenti al massimo a due giorni fa. Le indagini dei carabinieri coordinati proseguono nel tentativo di chiarire i dettagli della vicenda

La Procura di Piacenza ha aperto un’indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani per la scomparsa di Elisa Pomarelli, la 28enne di Borgotrebbia di cui non si hanno notizie da domenica 25 agosto.La svolta è arrivata dopo che i carabinieri del Ris di Parma hanno fatto una serie di sopralluoghi nell’abitazione di Massimo Sebastiani a Campogrande di Carpaneto poste sotto sequestro con l’auto e il telefono dell’operaio 45enne. Dmani previsto un sopralluogo da parte degli inquirenti.La 28enne Elisa Pomarelli è stata vista per l’ultima volta domenica scorsa alla trattoria Il Lupo di Ciriano di Carpaneto in compagnia del 45enne Massimo Sebastiani. I due si conoscevano da tre anni ma si sarebbe trattato di un amore non corrisposto. Dopo il pranzo, di Elisa si sono perse le tracce mentre Massimo è stato visto verso mezzanotte mentre camminava con uno zaino in spalla sulla strada tra Sariano e Gropparello.Nei boschi nei pressi di Veleia, i cani molecolari hanno individuato la presenza di tracce dell’operaio risalenti al massimo a due giorni fa. Le indagini dei carabinieri coordinati proseguono nel tentativo di chiarire i dettagli della vicenda."La conta è finita Ely, ed io non ti trovo, fai tana libera tutti ti prego". E' il messaggio lasciato da Francesca Pomarelli sulla bacheca facebook di sua sorella Elisa. "Sei il mio primo pensiero alla mattina, e l'ultimo quando vado a dormire" scriveva la stessa ragazza ieri insieme ai tantissimi messaggi e alle foto lasciate da amici e parenti sul profilo social. "Ciao Ely stanotte ti ho sognata... ovunque tu sia resisti ti riporteremo a casa" scrive Cris. "Eli ti prego torna... stanotte anche Maggie era ai piedi del tuo letto a piangere. Ti stava aspettando ..sta aspettando il ritorno della sua amica di sonno" scrive ancora Debora Pomarelli postando la foto del gatto della ragazza.