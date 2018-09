Capitale Europea della Cultura Matera 2019: tutti gli occhi del mondo sulla città. Partito conto alla rovescia Guardare oltre il 2019 è la vera sfida di Matera. Questo è quello che è emerso durante la presentazione del programma di eventi culturali che prenderanno il via dal prossimo 19 gennaio e si concluderanno il 19 dicembre

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Forte spinta a far conoscere un Sud d'Italia che vuole essere volitivo e fattivo. L'appuntamento con Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è una opportunità per far conoscere un Sud che ha voglia di fare ed essere attrattivo. E' quanto hanno evidenziato i rappresentanti di enti e istituzioni locali che sono intervenuti nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma di eventi culturali del 2019 alla presenza del ministro dei Beni culturali,. La presentazione degli eventi in programma per il 2019 è avvenuto nel giorno del 75esimo anniversario della strage del 21 settembre 1943 quando le truppe naziste compirono un eccidio di cittadini di Matera, che si erano ribellati ai soprusi degli occupanti, facendo esplodere il Palazzo della Milizia. Matera è stata la prima città del Sud d'Italia ad insorgere contro il nazifascismo. Le è stata conferita nel 2016 'la Medaglia d'oro al valor civile'."E' una giornata importante - ha detto il sindaco- perché si comincia a inserire tutto ciò che era una visione in una attività di azione. Matera è una città che vive il presente come anticipazione del futuro ed è questo lo spirito di Matera 2019. Matera deve diventare una città più attraente, ma anche più attrattiva per la creatività e per le imprese". Il vicepresidente della giunta regionale della Basilicata,, citando la lunga storia della città, ha parlato di una Matera "che lancia messaggi di sostenibilità e identità. Il 2019 - ha evidenziato Franconi - è un riconoscimento alla città, che rappresenta per la Basilicata e per il Sud un volano di ripresa e il concetto di 'Insieme' rafforza questo percorso. Siamo al Sud e Matera rappresenta quelle cose che il Mezzogiorno ha fatto e sta facendo". Il presidente della Fondazione 'Matera-Basilicata 2019',, ha parlato di "una esperienza frutto di tenacia e di valorizzazione delle risorse. Il nostro - ha sottolineato - è un luogo bello e affascinante, pieno di opportunità dove poter produrre e ospitare produzioni europee: una piattaforma dove unire il globale al locale". Il direttore della Fondazione,, elencando i programmi per il 2019, ha rimarcato l'azione e la scelta di un programma partecipato, con le altre città che hanno concorso alla sfida di Capitale europea della cultura 2019.Un investimento complessivo per la realizzazione del programma culturale di 48 milioni di euro dall'inizio della candidatura derivanti da fondi regionali (11 milioni di euro), nazionali (30 milioni di euro) e privati (7 milioni di euro). Una programmazione di 48 settimane. La metà del programma culturale, 27 progetti, realizzati da associazioni culturali lucane con un investimento della Fondazione di 6 milioni di euro. Tali progetti stanno coinvolgendo nella fase di produzione e realizzazione, direttamente e indirettamente, circa 3 mila lucani e una centinaio di partner internazionali. Gli artisti e curatori coinvolti sono 117. I paesi europei coinvolti sono 27, e, direttamente e indirettamente, sono state coinvolte tutte le regioni italiane. L'80 percento del programma culturale è caratterizzato da produzioni originali, anteprime assolute a livello mondiale. Al momento sono 12 gli sponsor, 6 nazionali e 6 locali. Sono solo alcuni dei numeri che caratterizzano il programma culturale di Matera, capitale europea della cultura, che inizierà il 19 gennaio e si concluderà il 19 dicembre."La cerimonia d'inaugurazione di Matera Capitale Europea della Cultura prevista il 19 gennaio del 2019 recupererà questa grande tradizione musicale meridionale, dando vita nelle strade di Matera a una straordinaria festa di paese di dimensioni inedite in cui l'intera città risuonerà di musica e luce". E' quanto è stato annunciato dal direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Paolo Verri. "Per questo evento straordinario non soltanto l'intera regione Basilicata sarà a Matera, ma Matera sarà l'Europa: infatti 27 capitali europee della cultura arriveranno a Matera rappresentate dalle proprie bande marcianti. Dal mattino le bande musicali provenienti da tutta la regione e dall'Europa animeranno la città, giungendo a piedi con i propri strumenti. Saranno più di duemila i musicisti che attraverseranno i quartieri della città".