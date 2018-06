Il messaggio ai Prefetti per la Festa della Repubblica 2 giugno, Mattarella: "Nazione unita può comporre tensioni e prove" Monito del presidente contro "ogni rischio di regressione civile"

La condivisione dei principi e degli ideali repubblicani, questo l'augurio e l'auspicio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato in un messaggio ai Prefetti italiani in occasione del 2 giugno festa della Repubblica. "Va arrestato con fermezza ogni rischio di regressione civile in questa nostra Italia e in questa nostra Europa - scrive Mattarella - affermando un costume di reciproco rispetto, mettendo a frutto le grandi risorse di generosità e dinamismo dei nostri concittadini. Con l'auspicio che il 2 giugno possa essere in ogni territorio l'occasione di una rinnovata condivisione dei principi e degli ideali repubblicani, rinnovo gli auguri di buon lavoro a voi prefetti e a quanti con voi celebrano la festa della Repubblica"."Tensioni e prove trovano nel quadro delle istituzioni repubblicane piena possibilità di espressione e composizione, in una nazione unita e solidale", ha scritto il Presidente.Il capo dello Stato ha poi fatto riferimento al fenomeno delle migrazioni, ricordando l'importanza di una "costante e leale collaborazione fra tutte le componenti istituzionali e sociali chiamate a confrontarsi con il fenomeno delle migrazioni" che "consente di affrontare l'individuazione di soluzioni in grado di garantire legalità, accoglienza e integrazione".