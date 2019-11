Cerimonia a Castel Tirolo Mattarella in Alto Adige: "Fuori da Europa non ci sono sovranità e indipendenza" Il Capo dello Stato considera l'Alto Adige Sudtirolo un esempio di autonomia a livello mondiale, "un unicum assoluto"

di Tiziana Di Giovannandrea Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è giunto in visita in Alto Adige a Castel Tirolo, sopra Merano, per celebrare solennemente i 100 anni dalche unì l'Alto Adige all'Italia, gli 80 dallee i 50 anni dall'approvazione delcon le 137 norme che hanno dato vita al secondo Statuto dell'autonomia altoatesina, insieme all'omologo austriaco Alexander Van der Bellen.Mattarella ha tenuto a sottolineare come ". Nel grande ambito europeo, ciascun popolo sa di rappresentare una minoranza, perché l'Europa nasce composita e la sua forza consiste nel saper unire le diversità. Nei secoli si sono gradualmente affermate identità, tradizioni, modi di vivere, da rispettare e salvaguardare. La loro sintesi rappresenta la maggiore ricchezza della civiltà europea. Sono fermamente convinto che in Alto Adige Sudtirolo abbiamo contribuito e stiamo contribuendo a tutto questo. Questa Provincia, tutti gli altoatesini-sudtirolesi, di lingua tedesca, italiana, ladina, rappresentano quanto ha auspicato il presidente" della Provincia di Bolzano e del Trentino Alto Adige, Arno Kompatscher, "'una piccola Europa nel cuore dell'Europa'. Grazie! Vielen Dank!".Il Capo dello Stato ha poi voluto sottolineare che "l". "L'Alto Adige Sudtirolo - ha aggiunto il presidente della Repubblica proseguendo il suo intervento pieno di accenni storici ed emozioni - costituisce un esempio di autonomia a livello mondiale, che assicura non soltanto la serena convivenza, ma lo sviluppo armonioso di questo straordinario territorio".Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha invece sottolineato la "responsabilità comune per garantire lo sviluppo dell'Alto Adige per la tutela della lingua, della cultura e della tradizione" dove "la principale funzione dell'autonomia è e resta la tutela della popolazione di lingua tedesca e ladina, così come delle loro peculiarità linguistiche, culturali, sociali ed economiche"."L'autonomia dell'Alto Adige è il nostro bene comune, la casa comune per tutti i gruppi linguistici, un modello capace di superare conflitti etnici" ha invece sottolineato il governatore Arno Kompatscher.Mattarella ha poi evidenziato come "tra Italia e Austria ci sia un rapporto basato su fiducia e lealtà. Quando questi elementi hanno prevalso rispetto a divisivi preconcetti, è stato possibile compiere importanti passi in avanti. Ogni qualvolta questi ingredienti sono mancati, si sono prodotte incomprensioni, le divergenze hanno prevalso, si è generato lo stallo".Mattarella e Van der Bellen infine si sono recati a Bolzano per deporre assieme una corona al memoriale dove sorgeva il lager di Bolzano. La nuova installazione illuminata riporta i nomi dei prigionieri del lager. Inoltre, hanno commemorato il maestro Franz Innerhofer, vittima sudtirolese del fascismo, ucciso nella primavera del 1921 nel tentativo di proteggere uno studente da un attacco squadrista.