"Primato della legalità" Mattarella: l'autonomia solidale delle istituzioni assicura l'unità del Paese Messaggio del capo dello Stato ai prefetti in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno: combattere corruzione e mafia che condizionano il mercato

"La pluralità e diversità, che la Carta repubblicana ha voluto garantire, vive nella leale collaborazione fra lo Stato e le autonomie, nella sinergia fra i livelli di governo, nell'esercizio quotidiano dei principi di solidarietà e sussidiarietà, finalizzati ad assicurare l'unità della nazione insieme all'efficacia dell'azione pubblica". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella nel tradizionale messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica."Nel vostro costante impegno a tutela della sicurezza e serenità della convivenza, vi orienta lo spirito della Costituzione repubblicana, dei diritti e doveri dei cittadini che essa proclama così come dei limiti che pone alle autorità, nel segno del primato della legalità", ricorda il capo dello Stato."A tutela della libera determinazione degli organi elettivi, permane attuale l'esigenza di combattere i fenomeni di mafia e corruzione che sottraggono illecitamente risorse alle collettività e alle loro prospettive di crescita, alterando gli equilibri di mercato e le dinamiche competitive fra operatori economici", afferma il presidente della Repubblica, che chiede ai prefetti di "vigilare" in una costante azione "rivolta alla prevenzione di possibili forme di condizionamento delle amministrazioni locali da parte della criminalità organizzata".