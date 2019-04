Dichiarazione del Presidente Mattarella: "Nato è fondamento politica estera Italia. Trattati internazionali sono preziosi"

"Vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi". Così recita il preambolo del Trattato dell'Atlantico del Nord firmato nel 1949. Le ragioni di un patto di sicurezza sono enumerate subito dopo: salvaguardare la libertà dei popoli, il loro comune retaggio e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sulla preminenza del diritto". L'Italia "ha fatto di questa scelta di adesione a un patto fra Nazioni libere ed eguali un". Lo ricorda il presidente Sergio Mattarella in una dichiarazione."Paesi provati dal dramma del secondo conflitto mondiale ebbero, all'indomani dell'esperienza del blocco di Berlino, la lungimiranza - aggiunge il presidente Mattarella - di superare contrasti e di comprendere che i valori vitali di società indipendenti, democratiche e aperte potessero essere efficacemente difesi in un'ampia e omogenea intesa comune, l'Alleanza Atlantica. Un'alleanza che - ha detto ancora - ha costituito e costituisce un insuperato baluardo di pace in tutta l'area europea e dell'Atlantico del Nord, affiancando alla cooperazione nei settori della sicurezza e della difesa un irrinunciabile foro di dialogo politico"."La fine del confronto bipolare ha ampliato il novero delle responsabilità a cui la Nato è stata chiamata dalla Comunità Internazionale, in aderenza alla sua missione di soggetto volto a contribuire alla sicurezza e alla stabilità. Fronteggiare le nuove minacce alla pace delle rispettive comunità è compito a cui l'Alleanza è stata sollecitata più volte, in un'iniziativa multidimensionale che deve, in un crescente adattamento alle sfide verso le quali si rivolgono oggi prioritariamente le preoccupazioni dei cittadini" afferma sempre Mattarella."I. Lo sono sempre stati, ma lo sono particolarmente adesso. Uno di questi è il Trattato Nato. Nei suoi obiettivi, indica la pace, la libertà, la democrazia, la prevalenza del diritto sulla forza, e ha contribuito fortemente a mantenere la pace nel mondo" ha detto Mattarella ricevendo al Quirinale un gruppo di studenti di alcune Scuole secondarie che gli chiedeva se i Trattati fossero utili per "mantenere l'equilibrio tra gli interessi degli Stati".