Reggio Emilia Mattarella: "Unità nazionale valore per il futuro non per il passato" Intervento del presidente al teatro Valli per i 220 anni del Tricolore

"Il valore dell'unità nazionale va affrontato non guardando al passato ma al futuro".Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al teatro Valli di Reggio Emilia per i 220 anni del Tricolore."Il Tricolore contiene ed esprime il valore della nostra unità nazionale, non a caso la nostra Costituzione all'articolo 12 raccoglie, indica e definisce il tricolore che ha accompagnato con continuità le varie fasi della storia unitaria del nostro paese, dal Risorgimento alla costruzione della concreta unità di vita dell'Italia, alla Resistenza, alla Repubblica, attraverso una lunga trama di vite, di storie, di aspirazioni luoghi eventi in cui si è svolta la vita del nostro paese in questo periodo"."Intendere così questo valore - ha aggiunto - lo rende davvero coinvolgente per la comunità nazionale, espressivo del diritto di tutti a essere effettivamente cittadini del nostro Paese. Una società che avverte il senso di comunità avverte più fortemente questo valore". Ed è così "capace di viverlo in uno Stato, come il nostro, immerso nei valori universali della comunità internazionale, in maniera matura".Maturità che si è concretizzata, ha proseguito Mattarella, "con l'appartenenza convinta all'Europa", continente "che ha saputo sottrarsi alle dittature e sviluppare il sistema democratico che ci consente da 70 anni una vita di pace"."Questo modo di intendere la comunità nazionale simboleggiata nel tricolore come un valore concreto - ha concluso - che si dispiega nel tempo in maniera adeguata al mutare delle condizioni, è un concetto vivo, che mi fa dire 'Viva il tricolore, viva la Repubblica, viva l'Italia'".