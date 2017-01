Dopo la strage Mattarella a Erdogan: vicini alla Turchia contro la barbarie terrorista Il cordoglio del presidente della Repubblica

"Ho appreso con profonda tristezza dell'ennesimo, vile attentato contro cittadini inermi, perpetrato questa notte nella Città di Istanbul, e desidero porgerLe, a nome degli italiani e mio personale, sentimenti di cordoglio e partecipe vicinanza". E' quanto si legge nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan."Il terrorismo fondamentalista", afferma ancora il capo dello Stato, "ha diretto, ancora una volta, la sua furia distruttrice con l'obiettivo di mietere quante più vittime indifese possibile e di minacciare la serenità di ciascuno di noi, in ogni Paese, in ogni luogo. L'Italia è vicina alla Turchia, nella radicata consapevolezza che occorra continuare a far fronte alla barbarie terrorista con la necessaria fermezza e anche attraverso la continua affermazione, in ogni ambito, della libertà e dello stato di diritto, valori fondanti della convivenza e della coesione democratica che il fondamentalismo intende spezzare"."In questo spirito", conclude Mattarella, "rinnovo a Lei, Signor Presidente, alle famiglie delle vittime e ai feriti - ai quali auguro un pronto e completo ristabilimento - la sincera solidarietà dell'Italia tutta".