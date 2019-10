Assemblea Cna Mattarella: a imprese serve fisco equo e regole semplici Da istituzioni strategia complessiva, amministrazioni efficienti. Cna: Cuneo fiscale più leggero per tutti

Riflettori accesi ad Ancona all'Assemblea nazionale della Cna dove questa mattina si reca il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il più importante appuntamento annuale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa si intitola "La nostra sfida per l'Italia" e sarà focalizzato sui grandi temi dell'economia e sulle strategie per il rilancio dello sviluppo italiano."Le istituzioni, insieme alle parti sociali, debbono accompagnare" il percorso di innovazione e digitalizzazione delle piccole imprese "con una strategia complessiva, assicurando un ambiente che favorisca l'imprenditorialità e lo sviluppo sostenibile, incluse regole semplici, amministrazioni efficienti ed una fiscalità equa, che non distorca la concorrenza tra operatori". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio inviato al Presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Daniele Vaccarino.Il rallentamento dell'economia, in particolare, per tensioni che frenano il commercio e alimentano l'incertezza a livello internazionale, evidenzia - scrive il presidente Sergio Mattarella nel messaggio alla Cna - la necessità di un'Europa forte per affrontare le sfide - interne ed esterne - e di sostenere la fiducia di famiglie e imprese per rilanciare la domanda. Investimenti in infrastrutture, innovazione e formazione sono indispensabili per cogliere le opportunità delle nuove tecnologie in maniera diffusa, ridurre divari e valorizzare il contributo delle piccole imprese e dell'artigianato,fondamentale nel nostro Paese in termini di occupazione e produzioni di qualità.La creatività italiana - aggiunge il capo dello Stato - può trovare una leva importante nella transizione digitale, che amplia le possibilità di personalizzare i prodotti e di accedere a un mercato più ampio anche per le piccole aziende indifferenti settori: dall'agroalimentare, alla manifattura, al turismo. Le istituzioni, insieme alle parti sociali, debbono accompagnare - sottolinea Mattarella - questo percorso con una strategia complessiva"."Nonostante le chiacchiere di qualcuno che ha continuato sempre a parlare senza combinare molto, è evidente che, contrariamente a quello che dice, non si sarebbe potuto scongiurare l'aumento dell'Iva se si fosse andati a votare domani". Lo ha detto ad Ancona, con riferimento implicito all'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli che partecipa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'assemblea nazionale della Cna.Secondo il presidente della Cna nazionale Daniele Vaccarino serve "una riflessione sul cuneo fiscale. Se è giusto l'obiettivo di rendere più pesanti le buste paga per aumentare i consumi - ha detto durante l'assemblea incorso ad Ancona -, lo è altrettanto ridurre le voci di costo perle imprese, a cominciare dalla decontribuzione del lavoro straordinario e dalla riduzione delle tariffe Inail, per la quale è necessario garantire continuità di copertura per i prossimi anni"."Non è credibile un fisco che scoraggia il desiderio di fare imprese". Denuncia Vaccarino sollecitando l'avvio di un confronto tra governo e parti sociali. Non può risultare credibile "un fisco che ci obbliga ad anticipare le imposte (split payment, reverse charge, 8% sui bonifici) sottraendoci preziosa liquidità. Un fisco che si concede il diritto di ritardare i rimborsi e di limitare sempre di più l'utilizzo delle compensazioni. Che di anno in anno promette e quasi mai mantiene l'impegno di alleggerire tasse e oneri amministrativi" aggiunge Vaccarino ricordando che "un fisco trasparente, ragionevole, equo e semplice crea fedeltà".